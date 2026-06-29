예천·춘천에 ‘K곤충’ 거점…미래 식량·바이오 날갯짓[그린바이오 ‘퀀텀 점프’<5>]

생산·가공·R＆D 연결 거점 만들어

곤충산업 글로벌 시장 진출 가속

세줄 요약 농식품부가 경북 예천과 강원 춘천에 곤충·양잠산업 거점 단지를 조성해 생산, 가공, 연구개발을 연결하는 생태계를 만들었다. 곤충은 적은 자원으로 단백질을 생산하고 사료·식품·의약품 소재로 활용돼 고부가가치 산업으로 주목받았다. 예천·춘천 곤충 거점 조성, 산업화 기반 구축

생산·가공·연구개발 연결한 선순환 생태계 마련

미래 식량·사료·의약 소재로 활용 확대

2026-06-29 B4면

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곤충이 그린바이오 산업의 새로운 성장축으로 떠올랐다. 곤충산업은 생물학적 가치가 높은 곤충을 사육·가공해 가축의 사료, 천적 농약, 반려동물 간식을 넘어 인간의 미래 식량과 의약품 소재까지 생산하는 고부가가치 산업으로 발돋움했다.농림축산식품부는 경북 예천과 강원 춘천에 곤충·양잠산업 거점 단지를 조성하고 생산과 가공, 연구개발(R＆D)을 연결하는 산업 생태계를 만든다고 28일 밝혔다.경북 예천 곤충·양잠산업 거점단지는 예천군 지보면 매창리 일원 약 1.5㏊ 부지에 조성된다. 혁신지원센터와 먹이원보급센터, 가공지원센터를 지어 R＆D부터 생산·가공·유통으로 이어지는 선순환 구조를 구축한다.강원 춘천 동산면 조양리 일원 약 2.8㏊ 부지에 조성되는 곤충산업 거점단지는 대량 생산과 활용에 초점을 맞춘다. 동산면 조양리 일원 약 2.8㏊ 부지에 조성되며 스마트팩토리팜, 임대형 스마트팜 등은 기업이 안정적으로 곤충을 구매·활용할 수 있는 공급망 역할을 한다.곤충산업은 적은 토지와 물로 단백질을 만들 수 있고 사육 과정에서 생기는 환경 부담도 적다. 현존하는 어떤 가축보다 영양을 생산하는 효율이 압도적으로 높다. 이미 곤충은 우수한 효율과 기능을 인정받아 현장에서 이용되고 있다. ‘동애등에’는 친환경 사료 원료로, ‘갈색거저리 유충’은 단백질 소재로, ‘흰점박이꽃무지 유충’은 기능성 식품 소재로 활용된다.식용곤충 기업인 오엠오는 가수분해 기술을 활용해 만든 갈색거저리 단백질 제품을 해외로 수출하고 있다. ㈜엔토모는 동애등에 기반 단백질 원료를 양어·양돈·양계 사료 시장에 공급하는 것은 물론 반려동물 사료 시장에 뛰어들었다. 과거 곤충을 원형 그대로 튀겨 식용 식품이나 사료로 내놓는 것을 넘어서 의약품, 화장품, 친환경 소재 등 다양한 분야 기능성 소재와 산업 원료로 활용 가능성이 확대되고 있다.농식품부는 곤충산업의 산업화를 위한 지역별 기반 구축을 서두르고 있다. 올해 준공될 예천과 춘천 거점 단지를 중심으로 스마트 사육 기술 보급, 안전관리 체계 구축 등을 추진해 곤충산업의 경쟁력을 높일 계획이다. 생산·가공 단계의 품질관리 기반 강화와 기업의 제품 개발·시장 진출 지원을 통해 글로벌 그린바이오 시장 진출을 가속한다.농식품부 관계자는 “예천과 춘천 거점 단지를 중심으로 생산과 연구, 산업화를 연결하는 산업 생태계를 만들고 K곤충이 세계 시장을 선도할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.