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국가바이오혁신위, 뷰티산업 단계별 성장 방안 검토

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-05-22 00:44
수정 2026-05-22 00:44
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국가바이오혁신위원회가 21일 주력 수출 품목 ‘화장품’ 등을 다루는 뷰티산업 특별위원회와 규제특별위원회를 잇달아 열고 ‘대한민국 바이오 혁신성장전략’ 수립에 본격 착수했다. 지난달 출범한 바이오혁신위는 10여개 부처에 흩어진 바이오 정책을 연계·조정하는 범정부 컨트롤타워다.

이날 뷰티산업특위는 뷰티산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 기술 개발, 수출 지원 등 단계별 성장 강화 전략을 검토했다. 규제특위는 바이오 연구개발(R＆D)과 산업 현장의 규제 애로를 점검하고 산업 성장을 위한 규제 합리화 방안을 다뤘다.

앞서 지난 13~15일에는 투자전략·기술혁신·산업진흥 분과위원회가 바이오기업 투자 확대, 바이오 클러스터 혁신 등 바이오 정책 현안을 심층 검토했다. 투자전략위는 바이오기업의 성장 단계별 자금 지원 공백 해소와 민간 투자 유도를 위한 지원 체계 개편 방안을, 기술혁신 분과위는 바이오 클러스터 혁신 전략 수립 방향을 집중 논의했다.

원희목 부위원장은 “바이오 정책을 연계·조정하고, 규제 개선과 투자 계획 등을 망라한 ‘대한민국 바이오 혁신성장전략’(가칭)을 마련해 글로벌 바이오 중심 국가 도약을 지원하겠다”고 밝혔다.

세종 강주리 기자
2026-05-22 B3면
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