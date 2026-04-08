국민연금 적립금 1540조 돌파… 수익금이 보험료 앞질렀다

국내외 주식·채권 등 1050조 달해

올 1월 한달에만 81조 수익 올려

이미지 확대 27일 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실에서 민원인들이 오가고 있다. 2023.1.27 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 27일 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실에서 민원인들이 오가고 있다. 2023.1.27 뉴스1

2026-04-09 B2면

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국민연금 기금 적립금이 1500조원을 돌파했다. 특히 기금의 절반 이상이 국민이 낸 보험료가 아니라 투자를 통해 벌어들인 수익으로 채워졌다.8일 국민연금공단에 따르면 2026년 1월 말 기준 국민연금 기금 적립금은 1540조 4000억원을 기록했다. 1988년 기금 설치 이후 2026년 1월까지 쌓인 누적 운용수익금은 총 1050조 8000억원에 달한다. 이는 전체 적립금의 68%에 해당하는 수치다.실제로 국민들이 지금까지 납부한 보험료 등은 총 928조 5000억원이다. 이 중 연금으로 지급하거나 관리비로 쓴 돈 438조 9000억원을 제외하면 순수하게 남은 보험료 원금은 489조 6000억원 수준이다. 현재 쌓여있는 1540조원의 자산 중 약 3분의 2가량이 투자를 통해 얻은 결실인 셈이다.국민연금은 2026년 1월 한 달 동안에만 81조 5000억원의 수익을 올렸다. 올해 1월 말 기준 국민연금의 투자 비중을 살펴보면 주식이 58.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 이어 채권이 26.0%, 부동산이나 인프라 같은 대체자산이 15.2%를 기록했다. 과거 채권 위주의 투자에서 벗어나 주식 중심의 공격적인 자산 배분 전략이 주효했던 것으로 풀이된다.기금의 운용 구조를 보면 전체 자산의 99.9%인 1539조 3000억원이 금융부문에 집중돼 있다. 국내외 주식과 채권 등이 대부분이며, 나머지 1조1000억원은 복지 및 기타 부문에 사용되고 있다. 지출 측면에서는 기금 설치 이후 현재까지 총 425조 4000억원이 국민들에게 연금으로 지급됐다. 기금을 관리하고 운영하는 데 들어간 비용은 13조 5000억원이다.