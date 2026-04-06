와이앤아처, 2026 농식품 기술창업 액셀러레이팅 ‘그린 유니콘 G-Corn’ 참여기업 모집

이미지 확대 그린 유니콘 G-Corn’ 참여기업 모집 닫기 이미지 확대 보기 그린 유니콘 G-Corn’ 참여기업 모집

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글로벌 액셀러레이터 와이앤아처(대표 신진오, 이호재)는 농림축산식품부가 주최하고 한국농업기술진흥원이 주관하는 ‘2026 농식품 기술창업 액셀러레이팅 프로그램(G-Corn, Green-Unicorn)’에 참여할 스타트업을 오는 4월 10일 오후 4시까지 모집한다고 밝혔다.이번 프로그램은 그린바이오, 푸드테크, 메디푸드 등 농식품 분야 유망 기술창업 기업을 발굴해 ‘그린 유니콘’으로 성장시키는 것을 목표로 한다. 특히 기업별 비즈니스 진단을 기반으로 기술 지향형(Lab to Farm)과 시장 지향형(Farm to Market) 트랙으로 구분해 맞춤형 성장 지원을 제공하는 것이 특징이다.모집 대상은 공고 마감일 기준 설립 7년 이내의 농식품 분야 (예비)창업기업으로, 총 10개사 내외를 선발할 예정이다.선정 기업에는 ▲교육 및 멘토링 ▲투자 역량 강화 프로그램 ▲전시회 참가 ▲글로벌 컨퍼런스 참가 ▲트랙별 맞춤 멘토링 등 사업 스케일업을 위한 다양한 지원이 제공된다.신진오 와이앤아처 대표는 “이번 그린 유니콘 프로그램을 통해 농식품 분야 스타트업들이 국내외 인프라를 활용해 투자 유치 가능성을 높이고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.참여 신청은 4월 10일 오후 4시까지 가능하며, 자세한 사항은 K-스타트업(창업넷) 홈페이지를 비롯해 이벤터스, 온오프믹스 등을 통해 확인할 수 있다.