“지식에서 역량으로” 마이다스그룹, 마이스터고 교육을 바꾸다

방대한 지식과 기술을 갖춘 AI가 인간 고유의 영역으로 여겨지던 추론과 판단의 영역까지 빠르게 파고들기 시작하면서, AI 시대 교육의 존재 이유에 대한 물음이 제기되고 있다. OECD는 2025년 발표한 에서 AI의 발전이 지식을 위계적으로 쌓아 올리는 기존 교육과정 구조 자체를 흔들고 있다고 진단했다. 이어, 앞으로의 교육은 인간 고유의 것으로 남을 수 있는 역량은 무엇인지, 어떤 역량이 인간에게 지속적인 가치를 지니는지를 물어야 할 때라고 강조했다.마이다스그룹 자인연구소는 이 물음에 ‘세 가지 핵심 역량’으로 답했다. 긍정적으로 상호작용해 집단 시너지를 만드는 ‘협동력’, 문제를 정의하고 창의적으로 생각해 해결하는 ‘전략력’, 자신을 객관적이고 합리적으로 성찰하는 ‘메타인지력’을 AI가 따라할 수 없는 인간만의 핵심 역량으로 정의했다. 그리고 이 역량을 최대한으로 발현하는 데 필요한 것이 소통·전략·성찰 기술(CSR, Communication-Strategy-Reflection)이라고 설명했다.자인연구소는 세 가지 핵심 역량이 AI 시대 교육의 중심이 되도록 2025년부터 마이스터고등학교 6개교(▲대구소프트웨어마이스터고 ▲광주소프트웨어마이스터고 ▲부산소프트웨어마이스터고 ▲경북소프트웨어마이스터고 ▲대구일마이스터고 ▲대구반도체마이스터고)를 대상으로 ‘청춘어람 프로젝트’를 진행했다.이 프로젝트는 AI 시대 지식 교육이 아닌 역량 중심 교육으로 학생들의 올바른 성장을 돕는 교육 혁신을 목표로 하며, 마이다스그룹이 개발한 역량 교육 플랫폼 ‘뉴로우(NEWRROW)-S’를 통해 운영된다. 학생들은 매일 ‘계획-훈련-AI 상담-회고’를 반복하며 협동력, 전략력, 메타인지력을 일상에서 키워나가며 올바른 태도 습관을 만들어간다.자인연구소는 지난 2월 26일 청춘어람 성과 발표회를 개최해 1년간의 운영 결과를 공개했다. 작년 프로젝트에 참여한 학생 382명의 1학기와 2학기의 각 역량 변화를 추적한 데이터와 교사 평가 점수를 자체 분석한 결과, 참여도가 높아질수록 역량 점수도 향상됨을 확인하며 프로젝트의 유효성을 입증했다.뉴로우-S 플랫폼을 적극적으로 사용하며 올바른 태도 습관을 형성한 학생들에게서 전략력과 성과 역량 향상이 수치로 확인됐다. 역량 향상은 한 번의 자극이 아니라 환경과의 다양한 상호작용에 의한 훈련과 경험 학습의 결과라는 점이 입증된 셈이다.플랫폼 활용도 상위 33% 학생들에게는 더 두드러진 변화가 나타났다. 1년 사이 학업태도(학습자 주도성 및 창의적 문제 해결력)와 적응태도(교사 관계 및 친구 관계)가 향상됐다. CSR 기술 훈련으로 학교생활 전반에서 태도가 달라지고, 대인관계 속 상호작용이 개선된 결과다.이 같은 성과를 바탕으로 자인연구소는 2026년 1학기 청춘어람 프로젝트를 전국 마이스터고 10개교(기존 6개교에 ▲동아마이스터고 ▲부산기계공업고 ▲평택마이스터고 ▲한국의료마이스터고 등 4개교 추가) 규모로 확대 운영한다. 1학기 수업은 3월부터 시작되며 총 12~16주 과정으로 진행된다.2년 연속 프로젝트에 참여 중인 대구소프트웨어마이스터고 김병연 교무기획부장은 “작년 청춘어람 프로젝트에 참여하는 동안 학생들의 소통 방법과 전략적 사고 방식이 향상되는 것을 보면서 ‘이 훈련이 학생들에게 꼭 필요하겠다’라는 생각을 많이 했다”며 “올해 참여하는 학생들 역시 능동적이고 자기주도적이며 책임감 있는 사람으로 성장할 것으로 기대된다”고 전했다.프로젝트를 총괄하는 자인연구소 최원호 대표는 “바람직한 교육이란 지식의 주입이 아니라 세상과의 풍성한 상호작용을 통해 친사회성이 강화되는 올바른 성장을 이루도록 돕는 것이고, 청춘어람 프로젝트는 그 시작점에 있다”며 “기업이 원하는 인재를 양성하는 마이스터고등학교의 취지와 목적에 따라, 우리 사회의 미래를 책임지는 학교 교육이 역량기반 교육으로 전환되도록 학교와 긴밀히 협력해 미래 인재를 올바르게 육성하는 공동의 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.한편, 청춘어람 프로젝트를 주관하는 자인연구소는 ‘자연주의 인본사상(세상, 생명, 인간의 본질을 합리적으로 이해하여 사람과 기업과 사회의 행복을 돕는 사상체계)’을 연구하는 마이다스그룹 계열 연구소다. 주요 계열사로 건설 엔지니어링 솔루션 분야 세계 1위 ‘마이다스아이티’, HR 솔루션 분야 국내 1위 ‘마이다스인’이 있다.