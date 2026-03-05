쿠도커뮤니케이션, ‘블랙덕’과 총판 계약…애플리케이션 보안(ASPM) 시장 공략 본격화

이미지 확대 쿠도커뮤니케이션 사옥에서 열린 ‘Black Duck Tech Enablement Day’ 닫기 이미지 확대 보기 쿠도커뮤니케이션 사옥에서 열린 ‘Black Duck Tech Enablement Day’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

AI보안 솔루션 전문 기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)은 AI 기반 애플리케이션 보안 솔루션 분야의 글로벌 기업 블랙덕(Black Duck)과 국내 공식 총판 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 국내 기업의 소프트웨어 개발 보안과 공급망 보호 강화를 위해 협력할 계획이다.이번 계약으로 쿠도커뮤니케이션은 블랙덕의 애플리케이션 보안 테스트(Application Security Testing, AST) 및 오픈소스 관리 솔루션을 국내 시장에 공급하게 된다. 블랙덕은 오픈소스 구성요소 내 취약점 및 라이선스 리스크를 탐지·관리하는 기술을 포함해 폭넓은 애플리케이션 보안 솔루션 포트폴리오를 보유한 글로벌 기업으로 평가받고 있다.양사는 파트너십의 첫 단계로 최근 쿠도커뮤니케이션 본사에서 ‘Black Duck Tech Enablement Day’를 개최했다. 행사에는 양사 관계자들이 참석해 국내 시장 공략을 위한 기술 교류와 사업 전략을 논의했으며, 이를 통해 국내 고객을 대상으로 보다 전문적인 기술 지원과 컨설팅을 제공하기 위한 기반을 마련했다.최근 소프트웨어 공급망을 겨냥한 사이버 위협이 급증하면서 기업들은 단순한 보안 점검을 넘어 개발 전 과정에서 보안을 통합적으로 관리할 수 있는 애플리케이션 보안 솔루션을 요구하고 있다. 쿠도커뮤니케이션은 블랙덕 솔루션을 기반으로 제조, 금융, 공공 등 다양한 산업군을 대상으로 애플리케이션 보안 시장을 적극 확대해 나갈 계획이다.쿠도커뮤니케이션 정보보안사업부 김철봉 부사장은 “소프트웨어 공급망 보안의 중요성이 빠르게 커지고 있는 상황에서 블랙덕과의 협력을 통해 국내 기업에 신뢰할 수 있는 강력한 보안 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”며 “이번 총판 계약을 통해 고객들이 보다 안전한 개발 환경을 구축할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.