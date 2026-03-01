미·이란 충돌에 중동 하늘길 폐쇄…대한항공 두바이 노선 운항 취소

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

미·이란 충돌에 중동 하늘길 폐쇄…대한항공 두바이 노선 운항 취소

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-01 11:51
수정 2026-03-01 11:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

UAE 공역 통제…추가 조정 가능성

이미지 확대
2015년 아랍에미리트 두바이 주메이라 지역. 부르즈 알 아랍 호텔 전경. 로이터 연합뉴스
2015년 아랍에미리트 두바이 주메이라 지역. 부르즈 알 아랍 호텔 전경. 로이터 연합뉴스


미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌로 중동 하늘길이 막히면서 인천국제공항을 출발하는 중동행 항공편이 전면 취소됐다. 이에 따라 해당 노선을 이용하려던 승객들의 일정 변경이 불가피해졌다.

1일 대한항공에 따르면 지난달 28일 오후 1시 13분 인천국제공항을 출발해 아랍에미리트(UAE) 두바이로 향하던 KE951편이 미얀마 상공에서 회항했다.

이어 이날 오후 1시 인천국제공항을 출발해 두바이로 향할 예정이던 KE951편은 결항됐다. 대한항공은 현재 국내 항공사 중 유일하게 인천~두바이 노선을 주 7회 왕복 운항하고 있다.

대한항공 관계자는 “미국·이스라엘과 이란 전쟁에 따른 공역 제한으로 두바이 출발·도착 항공편 운항에 영향이 예상된다”며 “상황을 면밀히 모니터링해 후속 스케줄을 조치할 예정”이라고 설명했다.

지난달 28일 미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌 이후 이란, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트, UAE 등은 자국 영공을 폐쇄한다고 밝혔다. 업계에서는 향후 중동 지역 확전 여부와 각국의 공역 통제 범위에 따라 추가적인 운항 조정 가능성도 있다고 봤다.



대한항공이 현재 중동 지역에서 정기 여객 노선을 직접 운항하는 도시는 두바이가 유일하다. 인천~이스라엘 텔아비브 노선은 2023년 10월 무력 충돌 이후 운휴 상태다. 이란 테헤란 노선은 취항권을 보유하고 있으나 실제 운항은 연기된 상태다. 국제민간항공기구(ICAO)와 각국 항공당국도 안전 운항을 위한 항로 조정을 권고한 것으로 전해졌다.
김지예 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로