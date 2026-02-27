쿠도커뮤니케이션, ‘팀 비전 실행 워크샵’ 진행… 전략 실행 체계 정비

쿠도커뮤니케이션, ‘팀 비전 실행 워크샵’ 진행… 전략 실행 체계 정비

입력 2026-02-27 14:18
수정 2026-02-27 14:18
사람 중심 성장 문화 기반 전사→사업부→팀 단위 전략 정렬 체계 구축
AI 보안 솔루션 전문기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)은 전 구성원을 대상으로 3일간 ‘팀 비전 실행 워크숍’을 진행하고 전사 비전부터 팀 단위 실행까지 이어지는 전략 정렬(Alignment) 체계를 마련했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 조직의 전략 실행력을 강화하기 위한 운영 체계 점검 과정으로 회사의 비전과 경영 목표를 팀 단위 행동 계획 및 성과 관리 지표와 연계하는 데 초점을 맞췄다.

쿠도커뮤니케이션은 2023년 전사 비전 선포, 2024년 사업부 비전 워크숍, 2025년 경영계획 워크숍을 통해 단계적으로 전략 구조를 정비해 왔다. 이번 워크숍은 해당 전략이 현업 실행까지 이어질 수 있도록 하는 실무 중심 프로그램으로 운영됐다.

각 팀 리더는 팀 목표를 수립하고 팀원과의 논의를 통해 실행 방안을 도출했으며 이를 기반으로 월간 전략계기판(핵심 지표 관리 체계)을 설정했다. 전략계기판은 월 단위로 점검되는 실행 관리 지표로 조직 목표를 구체적인 행동과 성과와 연결하기 위한 운영 도구다.

쿠도커뮤니케이션은 ‘사람 중심 성장 문화’를 조직 운영 방향으로 제시하고 있다. 개인의 성장(Growth)이 업무 몰입(Flow)으로 이어지고 그 성과가 조직 전반으로 확산되는 구조를 ‘성장 플로우 휠(Growth Flow Wheel)’ 프레임으로 정리해 운영에 적용하고 있다.

워크숍에 참여한 한 팀 리더는 “이번 프로그램을 통해 팀이 직접 목표를 설정하고 실행 계획을 수립하는 과정을 경험했다”며 “업무 우선순위를 재정립하는 계기가 됐다”고 밝혔다.

또 다른 구성원은 “업무가 회사 전략과 연결되어 있다는 점을 체감할 수 있었다”며 “실제 업무 방식에 변화를 고민하는 시간이 됐다”고 전했다.

쿠도커뮤니케이션은 인재 육성을 조직 경쟁력 강화를 위한 주요 과제로 보고, 실제 업무 적용과 성과 창출로 이어질 수 있는 운영 체계를 지속적으로 점검해 나갈 계획이다.
온라인뉴스부
