코스피 장중 6190선 하락… 외인 4.1조 ‘팔자’, 개인 3.6조 ‘사자’

이미지 확대 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 27일 코스피는 전 거래일(6307.27)보다 109.78포인트(1.74%) 하락한 6197.49에, 코스닥 지수는 전 거래일(1188.15)보다 12.75포인트(1.07%) 내린 1175.40에 거래를 시작했다. 2026.02.27. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 27일 코스피는 전 거래일(6307.27)보다 109.78포인트(1.74%) 하락한 6197.49에, 코스닥 지수는 전 거래일(1188.15)보다 12.75포인트(1.07%) 내린 1175.40에 거래를 시작했다. 2026.02.27. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 외국인의 대규모 매도에 밀리며 장중 6190선까지 하락했다. 반도체와 자동차 등 시가총액 상위 종목이 일제히 약세를 보이면서 지수 하락을 주도했다.27일 한국거래소에 따르면 오전 11시 16분 기준 코스피는 전 거래일보다 1.81% 내린 6193.35를 기록했다. 1.74% 하락한 6197.49로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 유가증권시장에서 외국인은 4조 1110억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 3조 6710억원, 기관은 3053억원을 각각 순매수했다. 외국인은 코스피200 선물시장에서도 5736억원어치를 팔았다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 삼성전자는 2.06%, SK하이닉스는 3.64% 하락했다. 현대차와 기아도 각각 1.81%, 3.98% 내렸다. LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, KB금융, 삼성물산, 셀트리온 등도 1~3%대 하락세를 보였다.업종별로는 전기가스업이 6% 넘게 급락했고 보험, 운송창고 업종도 약세다. 반면 한국과 아랍에미리트(UAE) 정부가 방산 분야 협력에 합의했다는 소식에 한화에어로스페이스와 현대로템은 상승했다.코스닥지수도 약세를 나타냈다. 같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 0.43% 내린 1183.10을 기록했다. 에코프로, 에코프로비엠 등 이차전지주와 알테오젠, 레인보우로보틱스, 리노공업 등이 하락했다. 반면 삼천당제약은 10% 넘게 급등했고 에이비엘바이오, 코오롱티슈진 등 일부 바이오 종목은 강세를 보였다.