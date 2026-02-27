코스피 장중 6190선 하락… 외인 4.1조 ‘팔자’, 개인 3.6조 ‘사자’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코스피 장중 6190선 하락… 외인 4.1조 ‘팔자’, 개인 3.6조 ‘사자’

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-27 11:32
수정 2026-02-27 11:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
27일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 27일 코스피는 전 거래일(6307.27)보다 109.78포인트(1.74%) 하락한 6197.49에, 코스닥 지수는 전 거래일(1188.15)보다 12.75포인트(1.07%) 내린 1175.40에 거래를 시작했다. 2026.02.27. 뉴시스
27일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 27일 코스피는 전 거래일(6307.27)보다 109.78포인트(1.74%) 하락한 6197.49에, 코스닥 지수는 전 거래일(1188.15)보다 12.75포인트(1.07%) 내린 1175.40에 거래를 시작했다. 2026.02.27. 뉴시스


반도체·자동차주 동반 약세
UAE 협력 기대에 방산주 상승코스피가 외국인의 대규모 매도에 밀리며 장중 6190선까지 하락했다. 반도체와 자동차 등 시가총액 상위 종목이 일제히 약세를 보이면서 지수 하락을 주도했다.

27일 한국거래소에 따르면 오전 11시 16분 기준 코스피는 전 거래일보다 1.81% 내린 6193.35를 기록했다. 1.74% 하락한 6197.49로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 유가증권시장에서 외국인은 4조 1110억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 3조 6710억원, 기관은 3053억원을 각각 순매수했다. 외국인은 코스피200 선물시장에서도 5736억원어치를 팔았다.

시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 삼성전자는 2.06%, SK하이닉스는 3.64% 하락했다. 현대차와 기아도 각각 1.81%, 3.98% 내렸다. LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, KB금융, 삼성물산, 셀트리온 등도 1~3%대 하락세를 보였다.

업종별로는 전기가스업이 6% 넘게 급락했고 보험, 운송창고 업종도 약세다. 반면 한국과 아랍에미리트(UAE) 정부가 방산 분야 협력에 합의했다는 소식에 한화에어로스페이스와 현대로템은 상승했다.

코스닥지수도 약세를 나타냈다. 같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 0.43% 내린 1183.10을 기록했다. 에코프로, 에코프로비엠 등 이차전지주와 알테오젠, 레인보우로보틱스, 리노공업 등이 하락했다. 반면 삼천당제약은 10% 넘게 급등했고 에이비엘바이오, 코오롱티슈진 등 일부 바이오 종목은 강세를 보였다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 코스피 지수 하락을 주도한 주체는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로