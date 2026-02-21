구윤철 “美 동향 철저 파악…국익 최우선”

美 상호관세 위헌 판결

…韓 경제 파장 점검

이미지 확대 구윤철(가운데) 부총리 겸 재정경제부 장관이 21일 미국 연방대법원 상호관세 무효 판결과 관련해 긴급 회의를 주재하고 있다. 재경부 제공 닫기 이미지 확대 보기 구윤철(가운데) 부총리 겸 재정경제부 장관이 21일 미국 연방대법원 상호관세 무효 판결과 관련해 긴급 회의를 주재하고 있다. 재경부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 연방 대법원이 20일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘상호관세’ 정책에 위헌 결정을 내리자 재정경제부도 한국 경제에 미칠 영향을 점검하고자 긴급 회의를 열었다.재경부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관 주재로 상호관세 무효 판결에 따른 영향과 대응방안을 논의하기 위해 주요 1급 및 소관 국과장들이 참석한 긴급회의를 주재했다고 21일 밝혔다.구 부총리는 “미국 내 동향과 주요국의 대응상황 등을 철저히 파악하고, 관계부처와 함께 국익을 최우선으로 고려해 국내 산업별 영향과 대응방안을 긴밀히 논의해 나갈 것”이라며 “국내외 금융시장을 포함해 앞으로도 관련 동향을 면밀히 점검하겠다”고 밝혔다.