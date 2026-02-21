구윤철 “美 동향 철저 파악…국익 최우선”

美 상호관세 위헌 판결
…韓 경제 파장 점검
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
구윤철(가운데) 부총리 겸 재정경제부 장관이 21일 미국 연방대법원 상호관세 무효 판결과 관련해 긴급 회의를 주재하고 있다. 재경부 제공
미국 연방 대법원이 20일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘상호관세’ 정책에 위헌 결정을 내리자 재정경제부도 한국 경제에 미칠 영향을 점검하고자 긴급 회의를 열었다.
재경부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관 주재로 상호관세 무효 판결에 따른 영향과 대응방안을 논의하기 위해 주요 1급 및 소관 국과장들이 참석한 긴급회의를 주재했다고 21일 밝혔다.
구 부총리는 “미국 내 동향과 주요국의 대응상황 등을 철저히 파악하고, 관계부처와 함께 국익을 최우선으로 고려해 국내 산업별 영향과 대응방안을 긴밀히 논의해 나갈 것”이라며 “국내외 금융시장을 포함해 앞으로도 관련 동향을 면밀히 점검하겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미국 연방대법원이 트럼프의 상호관세 정책에 내린 판단은?