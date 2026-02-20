충남신보-KB국민은행, 525억 특별출연

이미지 확대 중소기업·소상공인 금융지원 특별출연 업무협약식이 열리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 중소기업·소상공인 금융지원 특별출연 업무협약식이 열리고 있다.

충남신용보증재단(이사장 조소행)은 20일 KB국민은행과 지역 중소기업·소상공인의 경영안정 지원 등을 위해 525억원 규모의 ‘중소기업·소상공인 금융지원 특별출연 업무협약’을 체결했다.이번 협약에 따라 국민은행은 35억원을 출연하고 충남신보는 이를 재원으로 총 525억원의 신용보증을 제공한다.협약보증 이용 기업은 보증료 감면과 보증비율 우대 등 금융비용 경감 혜택을 받는다.국민은행 특별출연 협약보증은 충남신보 보증지원 플랫폼(App) ‘보증드림’ 또는 사업장 소재지 관할 영업점을 통해 신청할 수 있다.조소행 충남신보 이사장은 “국민은행의 탄탄한 금융 네트워크와 충남신보의 보증 역량을 결합해 충남 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.