카스, 충북 진천 국가대표선수촌 ‘카스 0.0 응원 부스’ 운영[포토]

카스, 충북 진천 국가대표선수촌 ‘카스 0.0 응원 부스’ 운영[포토]

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 13:43
수정 2026-01-21 13:43
국가대표 맥주 카스가 지난 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 ‘카스 0.0 응원 부스’를 운영했다. 현장에서는 간단한 퀴즈 이벤트와 응원 메시지 작성 등 코치진과 국가대표 선수단이 에너지를 충전할 수 있는 체험형 프로그램이 마련됐다. 국가대표 선수들이 직접 작성한 응원 문구를 들고 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 대한민국 유도 남자 국가대표 김민종 선수, 대한민국 근대 5종 남자 국가대표 전웅태 선수, 대한민국 양궁 남자 국가대표 김우진 선수)
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 파트너 카스가 지난 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 대한민국 국가대표 선수단·코치진의 선전을 기원하며 ‘카스 0.0 응원 부스’를 운영했다. 국가대표 선수들이 올림픽 출전 선수들을 위한 응원 키트를 들고 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 대한민국 유도 남자 국가대표 김민종 선수, 대한민국 근대 5종 남자 국가대표 전웅태 선수, 대한민국 쇼트트랙 여자 국가대표 최민정·김길리 선수, 대한민국 쇼트트랙 남자 국가대표 황대헌 선수, 대한민국 양궁 남자 국가대표 김우진 선수)
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 파트너 카스가 지난 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 대한민국 국가대표 선수단·코치진의 선전을 기원하며 ‘카스 0.0 응원 부스’를 운영했다.

정연호 기자
