[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 슈어소프트테크 거래대금 3300억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 슈어소프트테크 거래대금 3300억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 13:32
수정 2026-01-07 13:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

7일 한국거래소에 따르면, 슈어소프트테크(298830)가 3580만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 9510원으로, 시가총액의 약 664%에 해당하는 거래대금이 발생하며 18.58% 상승하고 있다. PER 57.99, ROE 12.40으로, 비교적 높은 재무 지표를 보인다. 빛과전자(069540)는 3138만주가 거래되며 2위를 기록하고 있으며, 주가는 939원으로 18.71% 상승하고 있다. 거래대금은 시가총액 대비 약 5%로, PER -2.76, ROE -33.24로 나타나고 있다.

엔시트론(101400)은 현재가 335원으로 10.20% 상승하며 2565만주의 거래량을 기록하고 있다. 대한광통신(010170)은 2865원으로 0.88% 상승, 싸이닉솔루션(234030)은 9600원으로 5.61% 상승하고 있다. 모바일어플라이언스(087260)는 2140원으로 12.99% 상승, 상보(027580)는 965원으로 29.88% 상승하며, SFA반도체(036540)는 5930원으로 5.33% 상승하고 있다. 셀루메드(049180)는 1308원으로 19.13% 상승, 그린광학(0015G0)은 2만 2800원으로 5.56% 상승하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▼0.71%, 세코닉스(053450) ▲4.56%, 피제이전자(006140) ▲3.30%, 모트렉스(118990) ▲14.32%, 협진(138360) ▼12.29%, 경창산업(024910) ▲6.65%, 비트플래닛(049470) ▼5.09%, 유일에너테크(340930) ▲11.14%, 에이비프로바이오(195990) ▲6.90%, 성우(458650) ▼1.68% 등의 성적을 기록하고 있다.

상보는 오늘 거래량과 주가 상승률 모두 주목할 만하다. 거래량은 1729만주로, 거래대금은 시가총액의 약 2.79%에 달하며 주가는 29.88% 상승하고 있다. 셀루메드도 1913%의 상승률을 기록하며 주가가 급등하고 있다. 반면, 협진과 비트플래닛은 각각 ▼12.29%, ▼5.09%로 하락세를 보이고 있다.

오늘 코스닥 시장은 거래량 상위 종목들 사이에서 상승세와 하락세가 혼재되어 있다. 주요 종목들은 다양한 등락률을 보이며, 투자자들의 관심을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
슈어소프트테크의 코스닥 실시간 거래량 순위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로