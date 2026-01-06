삼일PwC, 고액 자산가 센터 출범[경제 브리핑]

2026-01-06 20면

삼일PwC는 회계·법무법인 최초로 고액 자산가 전담 종합 자문 조직인 ‘삼일PwC 헤리티지 센터’를 출범했다고 5일 밝혔다. 금융상품 판매 중심의 기존 자산관리(WM)와 달리, 특정 금융사에 종속되지 않은 독립적 관점에서 자산 구조를 설계할 수 있다는 설명이다.세부적으로는 매각 가치 200억원, 총자산 600억원 이상 기업 등의 기준을 마련할 예정이다. 신상우 센터장은 “상속·증여세 등 세무 기반 자문을 바탕으로 부동산·미술품 등 실물자산까지 아우르고, PwC 글로벌 네트워크를 활용할 수 있다는 점이 차별화 요소”라고 했다.