삼일PwC, 고액 자산가 센터 출범[경제 브리핑]

입력 2026-01-06 01:09
수정 2026-01-06 01:09
삼일PwC는 회계·법무법인 최초로 고액 자산가 전담 종합 자문 조직인 ‘삼일PwC 헤리티지 센터’를 출범했다고 5일 밝혔다. 금융상품 판매 중심의 기존 자산관리(WM)와 달리, 특정 금융사에 종속되지 않은 독립적 관점에서 자산 구조를 설계할 수 있다는 설명이다.

세부적으로는 매각 가치 200억원, 총자산 600억원 이상 기업 등의 기준을 마련할 예정이다. 신상우 센터장은 “상속·증여세 등 세무 기반 자문을 바탕으로 부동산·미술품 등 실물자산까지 아우르고, PwC 글로벌 네트워크를 활용할 수 있다는 점이 차별화 요소”라고 했다.

2026-01-06 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
