[서울데이터랩]저스템 29.89% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

30일 오전 9시 15분 저스템(417840)이 등락률 +29.89%로 상승률 1위를 차지했다. 저스템은 개장 직후 5분간 88만 6614주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1560원 오른 6780원이다.한편 저스템의 PER은 20.73으로 상대적으로 적정한 가치 평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -4.41%로 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.이어 상승률 2위 에브리봇(270660)은 현재가 2만 6900원으로 주가가 22.00% 폭등하고 있다. 상승률 3위 삼보모터스(053700)는 현재 6110원으로 17.05% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 라온테크(232680)는 16.71% 상승하며 1만 6270원에 거래되고 있다. 상승률 5위 키네마스터(139670)는 13.50%의 상승세를 타고 2270원에 거래되고 있다.6위 에르코스(435570)는 현재가 1만 5080원으로 13.21% 상승 중이다. 7위 더블유에스아이(299170)는 현재가 2850원으로 12.87% 상승 중이다. 8위 원익(032940)은 현재가 9060원으로 11.30% 상승 중이다. 9위 쿼드메디슨(464490)은 현재가 1만 6780원으로 10.91% 상승 중이다. 10위 상지건설(042940)은 현재가 1만 1350원으로 10.52% 상승 중이다.이밖에도 동신건설(025950) ▲9.00%, 유라클(088340) ▲8.59%, 율촌(146060) ▲8.33%, 코아시아(045970) ▲7.94% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]