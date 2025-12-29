[서울데이터랩]원익홀딩스 급등 18.83% 시가총액 상위 종목의 엇갈린 주가 흐름

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]원익홀딩스 급등 18.83% 시가총액 상위 종목의 엇갈린 주가 흐름

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-29 13:00
수정 2025-12-29 13:00
코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.

29일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 45만 5000원으로 전 거래일 대비 3.64% 상승하여 시가총액 24조 3451억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 14.49%이며, 거래량은 53만 6055주에 달한다. PER은 193.78배, ROE는 29.52%로 나타나고 있다. 에코프로비엠(247540)은 15만 6700원으로 전 거래일 대비 0.26% 상승하며, 시가총액 15조 3255억원을 기록 중이다. 거래량은 21만 3023주이며, 외국인 비율은 11.85%이다. PER과 ROE는 각각 4,896.88배와 -6.26%로 집계되고 있다.

에코프로(086520)는 0.93% 상승한 9만 7900원에 거래되고 있으며, 시가총액은 13조 2925억원이다. 에이비엘바이오(298380)는 0.90% 하락했고, 레인보우로보틱스(277810)는 1.06% 상승했다. 코오롱티슈진(950160)은 4.13% 상승, 리가켐바이오(141080)는 2.61% 하락, HLB(028300)는 4.99% 상승을 기록 중이다. 펩트론(087010)은 9.37% 상승, 삼천당제약(000250)은 4.07% 상승하며 강세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼1.96%, 디앤디파마텍(347850) ▲2.11%, 보로노이(310210) ▼2.63%, 파마리서치(214450) ▲3.96%, 에임드바이오(0009K0) ▼3.70%, 로보티즈(108490) ▲0.74%, 원익홀딩스(030530) ▲18.83%, 클래시스(214150) ▲2.26%, 케어젠(214370) ▲2.17%, 이오테크닉스(039030) ▲2.12% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 다양한 등락을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 특히 원익홀딩스는 18.83%의 큰 상승폭을 기록하며 주목받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
