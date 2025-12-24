[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(12월 24일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.71%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 112,100원으로 전 거래일 대비 0.54% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 676,587주를 기록했다.이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 4.13%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.34% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 엔켐(348370)은 개장 초반부터 0.00%의 등락률로 보합 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.52% 하락하며 소폭 하락하고 있다.6위 삼성중공업(010140)은 등락률 0.40%로 보합세를 보이고 있다. 7위 리브스메드(491000)는 21.09%의 급등세를 보이고 있다. 8위 미래에셋벤처투자(100790)는 10.74%의 급락세를 보이고 있다. 9위 현대차(005380)는 0.35% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 이노스페이스(462350)는 하락률 1.40%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 현대무벡스(319400) ▲2.19%, 알테오젠(196170) ▲0.11%, NAVER(035420) ▼0.63%, 현대로템(064350) ▼1.38%, 천일고속(000650) ▼1.25%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.43%, 삼성SDI(006400) ▲0.54%, HD현대중공업(329180) ▲1.13%, 레인보우로보틱스(277810) ▼2.49%, 에스피지(058610) ▲0.93% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]