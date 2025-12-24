“제도권 밖 복지 틈새 함께 메워야죠”…전정 송파구의원, 분유 540통 기부 ‘온정’

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
전정 송파구의원(왼쪽 세 번째)이 지난 23일 지역 내 취약계층 영유아를 위한 분유 기부 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진: 전정 의원 제공.
서울 송파구의회 전정 의원이 연말을 맞아 지역 내 취약계층 영유아들을 위한 ‘따뜻한 나눔’ 활동을 펼쳤다. 그는 제도권 밖의 복지 틈새를 민간 협력으로 채우겠다는 취지다.
전 의원은 23일 송파1동 주민센터에서 ‘관내 돌봄 사각지대 해소를 위한 분유 기부 행사’를 개최했다. 이 행사는 전 의원이 직접 주관하고 한국산후조리원연합회가 후원했다.
이날 기탁된 물품은 분유 540통으로 약 2430만원 상당이다. 기부된 분유는 송파1동 내 저소득 가정 등 영양 공급이 절실한 취약계층에 순차적으로 전달될 예정이다.
이번 기부는 단순한 물품 지원 이상의 의미를 지닌다. 전 의원은 의정 활동 중 민원 현장에서 만난 취약 가정들의 사례를 통해 공적 제도만으로는 해결할 수 없는 ‘복지의 빈틈’을 체감하고, 지속 가능한 민관 협력형 돌봄 체계의 필요성을 절감해왔다.
전 의원은 “민원 현장에서 마주한 가정들의 안타까운 상황을 보며 제도적 한계를 실감했다”며 “이번 기부가 민간과 공공이 손잡고 지역사회 돌봄의 선순환 구조를 만들어가는 마중물이 되길 바란다”고 강조했다.
행사에 동참한 한국산후조리원연합회는 “아기의 첫 영양이 평생 건강의 밑거름이듯, 지역 사회의 소외된 생명들에게도 세심한 돌봄이 필요하다”며 “앞으로도 송파 지역의 나눔 활동에 적극 힘을 보태겠다”고 전했다.
송도호 서울시의원, 서울와치 ‘행정사무감사 우수의원’ 선정
서울시의회 교통위원회 소속 송도호 의원(더불어민주당, 관악구 제1선거구)이 지난 23일 시민의정감시단 ‘서울와치’가 실시한 행정사무감사 평가에서 ‘우수의원’으로 선정됐다. 형식적 질의가 아닌 정책의 실효성과 행정 책임을 중심에 둔 감사 활동이 시민 평가에서 공식적으로 인정받았다는 의미다. 서울와치는 시민과 전문가로 구성된 독립적 의정 감시기구로, 매년 서울시의회 행정사무감사를 대상으로 ▲질의의 공익성 ▲정책 개선 기여도 ▲시민 체감도 ▲정쟁 배제 여부 등을 기준으로 의원 개인과 상임위원회 활동을 종합 평가해 우수의원과 우수상임위원회를 선정하고 있다. 정당이나 정치적 유불리를 배제한 시민 관점의 평가라는 점에서 의미가 크다. 송 의원이 우수의원으로 선정된 배경에는 행정의 책임 구조를 짚는 감사 방식이 있다는 평가다. 단순한 현상 지적에 그치지 않고, 정책 결정 과정과 집행 구조, 사후 관리 체계까지 함께 점검하며 행정사무감사의 본래 취지인 ‘행정 통제와 개선’ 기능을 충실히 수행했다는 점이 높은 점수를 받았다. 특히 송 의원은 현재 교통위원회 위원으로 활동하며, 교통 정책과 안전 행정을 개별 사안이 아닌 구조적 문제로 접근해 왔다. 시민의 일상과 직결된 교
서울시의회 바로가기
평소 ‘현장 중심의 복지’를 의정 활동의 최우선 가치로 삼아온 전 의원은 이번 기부를 기점으로 민간 자원 연계와 생활 밀착형 복지 확대를 더욱 가속화할 방침이다. 그는 단순 일회성 행사에 그치지 않고 조례 제정과 현장 간담회 등을 통해 실천적인 복지 행보를 이어가겠다는 의지를 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
전정 의원이 분유 기부 행사를 개최한 목적은?