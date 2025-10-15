블랙야크, 강력한 방풍·보온 ‘히마 다운’ 시리즈 공개… “고어텍스·그래핀 기술력 집약”

이미지 확대 아이유가 포즈를 취한 ‘히마 다운’ 시리즈 화보. 블랙야크 제공 닫기 이미지 확대 보기 아이유가 포즈를 취한 ‘히마 다운’ 시리즈 화보. 블랙야크 제공

고기능성 글로벌 아웃도어 브랜드 블랙야크(회장 강태선)가 강력한 방풍·보온 기술력을 집약한 겨울 시그니처 시리즈 ‘히마 다운’(HIMA DOWN)을 공개하며 프리미엄 다운 자켓 시장 공략에 나섰다고 15일 밝혔다.블랙야크는 히말라얀 오리지널 정체성과 혁신 기술력을 담은 프리미엄 다운 자켓 ‘히마’ 시리즈를 매년 선보이고 있다. 올해 새롭게 선보이는 히마 다운 시리즈는 고어텍스 윈드스토퍼(GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®) 소재를 전 라인업에 적용해 찬 바람을 완벽히 차단하며 보온성을 극대화한 것이 특징이다.여기에 정전기 방지 및 체온 유지를 돕는 그래핀(Graphene) 안감을 더해 춥고 건조한 겨울에도 따뜻함과 쾌적함을 동시에 제공한다. 제품별로 후드 퍼(Fur), 금속 허리 벨트 등 고급스러운 디테일을 더했으며, 트렌디한 숏 기장부터 한겨울까지 착용 가능한 코트형·야상형 롱다운까지 다채로운 디자인과 길이로 선택의 폭을 넓혔다.주력 제품인 ‘히마 WSP 다운자켓’은 헝가리산 구스 다운 충전재를 사용해 가벼우면서도 탁월한 볼륨감과 보온성을 자랑한다. 브랜드 모델 아이유가 화보에서 착용한 여성용 코트형 제품은 허리 벨트로 다양한 실루엣 연출이 가능하며, 겉감 논퀼팅 디자인과 풍성한 후드 퍼가 깔끔하고 우아한 스타일을 완성해 준다.또 다른 인기 제품인 ‘히마 WSP 푸퍼 다운자켓’은 웰딩(Welding) 공법을 적용해 털 빠짐과 냉기 유입을 최소화했다. 이 제품은 윤리적 다운 기준(RDS) 인증을 받은 구스 다운 충전재를 사용하고 몸판 봉제선에 심 테이프(Seam Tape) 처리를 더해 보온성과 내구성을 한층 강화했다. 이외에도 ‘히마 WSP 숏다운’, ‘히마 WSP 미드 다운’, ‘히마 WSP 롱다운’ 등 세분화된 라인업이 구성됐다.블랙야크는 시리즈 출시와 함께 아이유와 함께한 히마 다운 캠페인 영상을 공개했다. 깊은 밤 설원 속 포토부스에서 아이유가 네컷 사진을 찍는 모습을 통해 히마 WSP 다운자켓의 다채로운 매력을 담아냈다.블랙야크 관계자는 “예측 불가능하고 길어지는 겨울 날씨 속에서 블랙야크의 헤리티지와 기술력을 담은 히마 다운을 업그레이드해 선보였다”며 “강력한 기능성과 고급스러운 심미성을 모두 갖춘 이번 시리즈가 올겨울 다운 자켓의 새로운 기준이 될 것”이라고 밝혔다.