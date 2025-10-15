[서울데이터랩]페치 신세틱스 에이셔 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 페치(FET)는 24시간 동안 15.32% 하락하며 가장 큰 하락률을 기록했다. 현재 페치의 가격은 453원으로, 시가총액은 약 1조 748억 원에 이른다. 페치는 인공지능(AI) 및 머신러닝과 관련된 플랫폼으로, 분산형 머신러닝을 통해 데이터와 AI 모델을 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공한다.신세틱스(SNX)는 24시간 동안 14.17% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 보였다. 신세틱스의 현재 가격은 2836원이며, 시가총액은 약 9740억 7506만 원이다. 신세틱스는 다양한 자산의 합성 버전을 발행하고 거래할 수 있는 플랫폼으로, 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 주목받고 있다.에이셔(ATH)도 9.83% 하락하며 세 번째로 큰 하락률을 기록했다. 에이셔의 가격은 62원이고, 시가총액은 약 8940억 4248만 원이다. 에이셔는 블록체인 기반의 콘텐츠 플랫폼으로, 사용자들이 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있는 탈중앙화 네트워크를 제공한다.에스피엑스6900(SPX)은 9.62% 하락하며 네 번째로 큰 하락률을 기록했다. 현재 에스피엑스6900의 가격은 1746원이며, 시가총액은 약 1조 6255억 원에 달한다. 이토큰은 주로 블록체인 기반의 게임 및 엔터테인먼트 플랫폼에서 사용된다.하이퍼리퀴드(HYPE)는 8.19% 하락하며 다섯 번째로 큰 하락폭을 보였다. 하이퍼리퀴드의 가격은 5만 6541원이며, 시가총액은 약 19조 365억 원이다. 이 토큰은 금융 시장의 유동성을 개선하고자 하는 비전을 가지고 있으며, 다양한 금융 상품에 대한 접근성을 제공하는 플랫폼으로 사용된다.한편, 맨틀(MNT)은 7.45% 하락하며 가격은 2837원이다. 같은 시각 플레어(FLR)는 7.44% 하락하며 27원에 거래되고 있다. 이뮤터블엑스(IMX)는 7.14% 하락했으며, 현재 821원의 가격을 보인다. 지캐시(ZEC)도 7.00% 하락하며 가격은 34만 5913원이다. 마지막으로 피스 네트워크(PYTH)는 6.97% 하락하며 177원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자