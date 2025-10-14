[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(10월 14일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 25.66%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 95,400원으로 전 거래일 대비 2.25% 상승하며 주가가 상승세를 보이고 있다. 거래량은 3,217,037주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.65%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.42% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한미반도체(042700)는 개장 초반부터 6.17%의 상승률로 주가가 오르고 있다. 검색비율 5위 NAVER(035420)는 -0.95% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 대한전선(001440)은 등락률 1.27%로 상승세를 보이고 있다. 7위 카카오(035720)는 0.84%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 한화오션(042660)은 -0.46%의 하락세를 보이고 있다. 9위 현대차(005380)는 0.23% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 고려아연(010130)은 상승률 3.30%로 주가가 비교적 큰 폭으로 오르고 있다.이 밖에도 제주반도체(080220) ▲4.57%, LG전자(066570) ▲2.47%, 알테오젠(196170) ▲1.01%, 삼성SDI(006400) ▲0.95%, POSCO홀딩스(005490) ▼0.73%, 삼성중공업(010140) ▼0.90%, 레인보우로보틱스(277810) ▼0.44%, LG에너지솔루션(373220) ▲1.25%, 에코프로비엠(247540) ▲2.12%, 포스코퓨처엠(003670) ▲0.25% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]