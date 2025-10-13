[서울데이터랩]비트텐서 펏지펭귄 에어로드롬파이낸스 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트텐서가 1시간 등락률 10.95%로 가장 높은 상승세를 보이고 있다. 비트텐서는 현재 52만 9305원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 19.94% 상승하였다. 거래량은 24시간 기준으로 4613억 2399만 원에 달한다. 이 종목은 시가총액 5조 3315억 원으로 시가총액 순위 31위를 기록하고 있다.두 번째로 주목할 종목은 펏지 펭귄으로, 1시간 등락률은 7.07%이며 현재 36원에 거래 중이다. 24시간 동안 8.41% 상승했으며, 거래량은 7193억 9115만 원에 이른다. 시가총액은 2조 2647억 원으로, 시가총액 순위는 56위에 자리하고 있다.에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 6.57% 상승하며 현재 1280원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 3.90%로, 거래량은 1083억 1550만 원이다. 시가총액은 1조 1588억 원이며, 시가총액 순위는 83위이다.맨틀은 1시간 등락률 5.04%로, 현재 3061원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 24.41%로 크게 상승했다. 거래량은 1조 1406억 원으로, 시가총액은 9조 9586억 원이며 시가총액 순위는 21위이다.앱토스는 1시간 동안 4.96% 상승하여 현재 5573원에 거래 중이다. 24시간 동안 1.39% 상승하였으며, 거래량은 3366억 3814만 원이다. 시가총액은 3조 9299억 원으로, 시가총액 순위는 38위에 위치해 있다.한편, 에스피엑스6900은 1시간 등락률 4.77%를 기록하며 1699원에 거래되고 있다. 셀레스티아의 경우 1시간 동안 4.75% 상승하여 1496원에 거래 중이다. 이뮤터블엑스는 1시간 등락률 4.35%로 755원에 거래되고 있으며, 세이는 1시간 동안 4.34% 상승하여 324원에 거래되고 있다. 마지막으로, 아비트럼은 1시간 동안 4.04% 상승하여 481원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]