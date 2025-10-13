[서울데이터랩]비트텐서 펏지펭귄 에어로드롬파이낸스 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]비트텐서 펏지펭귄 에어로드롬파이낸스 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-13 09:40
수정 2025-10-13 09:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트텐서가 1시간 등락률 10.95%로 가장 높은 상승세를 보이고 있다. 비트텐서는 현재 52만 9305원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 19.94% 상승하였다. 거래량은 24시간 기준으로 4613억 2399만 원에 달한다. 이 종목은 시가총액 5조 3315억 원으로 시가총액 순위 31위를 기록하고 있다.

두 번째로 주목할 종목은 펏지 펭귄으로, 1시간 등락률은 7.07%이며 현재 36원에 거래 중이다. 24시간 동안 8.41% 상승했으며, 거래량은 7193억 9115만 원에 이른다. 시가총액은 2조 2647억 원으로, 시가총액 순위는 56위에 자리하고 있다.

에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 6.57% 상승하며 현재 1280원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 3.90%로, 거래량은 1083억 1550만 원이다. 시가총액은 1조 1588억 원이며, 시가총액 순위는 83위이다.

맨틀은 1시간 등락률 5.04%로, 현재 3061원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 24.41%로 크게 상승했다. 거래량은 1조 1406억 원으로, 시가총액은 9조 9586억 원이며 시가총액 순위는 21위이다.

앱토스는 1시간 동안 4.96% 상승하여 현재 5573원에 거래 중이다. 24시간 동안 1.39% 상승하였으며, 거래량은 3366억 3814만 원이다. 시가총액은 3조 9299억 원으로, 시가총액 순위는 38위에 위치해 있다.



한편, 에스피엑스6900은 1시간 등락률 4.77%를 기록하며 1699원에 거래되고 있다. 셀레스티아의 경우 1시간 동안 4.75% 상승하여 1496원에 거래 중이다. 이뮤터블엑스는 1시간 등락률 4.35%로 755원에 거래되고 있으며, 세이는 1시간 동안 4.34% 상승하여 324원에 거래되고 있다. 마지막으로, 아비트럼은 1시간 동안 4.04% 상승하여 481원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로