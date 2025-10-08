[서울데이터랩]펌프 지캐시 엠와이엑스 파이낸스 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 8일 1시 기준, 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 ‘펌프’다. 펌프의 현재가는 9.28원이며, 1시간 동안 3.53% 상승하는 모습을 보였다. 24시간 등락률은 2.80%로, 하루 동안에도 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 24시간 동안 6891억 8542만 원에 이르며, 시가총액은 3조 2854억 원으로 47위에 자리하고 있다. 펌프는 최근 단기 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다.지캐시는 현재 19만 2836원으로 거래되며, 1시간 동안 2.64% 상승했다. 그러나 24시간 등락률은 -16.55%로, 최근 크게 하락했다가 소폭 반등하는 모습을 보이고 있다. 24시간 거래량은 4792억 8669만 원이며, 시가총액은 3조 1338억 원으로 49위에 랭크되어 있다.엠와이엑스 파이낸스는 현재 7874원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 2.54%를 기록했다. 24시간 등락률은 -0.81%로, 크지는 않지만 소폭의 하락세가 있었다. 거래량은 2368억 7648만 원으로 나타났으며, 시가총액은 1조 6230억 원으로 79위에 위치한다. 엠와이엑스 파이낸스는 최근 변동성이 있는 모습을 보이고 있다.맨틀의 현재가는 3232원이며, 1시간 동안 1.61% 상승했다. 24시간 등락률은 -4.26%로, 최근 하락세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 7425억 6190만 원이며, 시가총액은 10조 5151억 원으로 21위에 자리잡고 있다. 아이겐레이어는 2717원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.90% 상승했다. 24시간 등락률은 -4.60%로 하락세를 나타내고 있다. 거래량은 3209억 6889만 원이며, 시가총액은 1조 399억 원으로 100위에 위치한다.같은 시각, 하이퍼리퀴드는 6만 3866원으로 거래되며, 1시간 등락률은 0.51%를 기록했다. 스카이 프로토콜은 95원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.50% 상승했다. 이더파이는 현재 2494원에 거래되며, 1시간 동안 0.46% 상승했다. 레오는 1만 3684원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.17% 상승했다. 마지막으로, 스토리는 1만 3791원에 0.02% 상승한 상태다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]