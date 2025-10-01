경제 [포토뉴스] 신성 홍보대사, 홀트아동복지회 70주년 기념식에서 축하 메시지로 마음 전해 입력 2025-10-01 13:58 수정 2025-10-01 14:00 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/10/01/20251001500102 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 가수 신성 홍보대사가 9월 26일(금), 서울 여의도 중소기업중앙회 K-BIZ홀에서 열린 ‘홀트아동복지회 창립 70주년 기념식’에 참석해 축하의 마음을 전하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 가수 신성 홍보대사가 9월 26일(금), 서울 여의도 중소기업중앙회 K-BIZ홀에서 열린 ‘홀트아동복지회 창립 70주년 기념식’에 참석해 축하의 마음을 전하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지