[서울데이터랩]명인제약 101.55% 폭등…실시간 상승률 1위

1일 오전 9시 10분 명인제약(317450)가 등락률 +101.55%로 상승률 1위를 차지했다. 명인제약은 개장 직후 5분간 1,184,202주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 58,900원 오른 116,900원이다.한편 명인제약의 ROE는 13.68%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 제이준코스메틱(025620)은 현재가 15,220원으로 주가가 29.97% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 대상홀딩스우(084695)는 현재 15,510원으로 19.77% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 SK디앤디(210980)는 13.32% 상승하며 12,680원에 거래되고 있다. 상승률 5위 다이나믹디자인(145210)은 11.46%의 상승세를 타고 856원에 거래되고 있다.6위 부산산업(011390)은 현재가 90,200원으로 11.22% 상승 중이다. 7위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재가 16,760원으로 9.04% 상승 중이다. 8위 보령(003850)은 현재가 9,410원으로 7.91% 상승 중이다. 9위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 30,625원으로 7.46% 상승 중이다. 10위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 현재가 78,200원으로 7.12% 상승 중이다.이밖에도 CJ씨푸드1우(011155) ▲6.77%, 해성디에스(195870) ▲6.33%, 노루홀딩스우(000325) ▲5.67%, KG케미칼(001390) ▲5.53% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]