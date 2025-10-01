공공배달앱 2만원 이상 주문하면 5000원 할인

2025-10-01 18면

농림축산식품부는 추석을 맞아 외식 소비 촉진을 위해 10월 1일부터 공공배달앱을 통해 음식을 주문하면 1인당 5000원 상당의 소비쿠폰을 지급한다고 30일 밝혔다.정부는 지난 6월 10일부터 공공배달앱 소비쿠폰 사업을 진행하고 있다. 지난 21일까지 공공배달앱 주문 건수와 결재액은 지난해 같은 기간 대비 3배 이상 증가했다. 기존에는 1인당 2만원 이상 2회 주문 때 1만원 할인쿠폰을 지급했다. 농식품부는 지급 기준을 완화해 2만원 이상 음식을 주문하면 즉시 5000원을 할인해 주거나, 2만원 이상 주문 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 지급한다. 하루에 한 번만 받을 수 있다. 이 행사에 참여하는 공공배달앱은 땡겨요와 먹깨비, 위메프오, 휘파람, 대구로 등 민관 협력형 배달앱 5곳과 배달특급, 배달모아, 전주맛배달, 배달의명수, 배달e음, 울산페달, 배달양산 등 지역자치단체 자체 개발 배달앱 7곳이다.