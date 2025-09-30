[서울데이터랩]레이디움 아발란체 레오 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]레이디움 아발란체 레오 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 08:41
수정 2025-09-30 08:41
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 25일 기준, 최근 1시간 동안 상승률이 가장 높은 암호화폐는 4.68% 상승한 것으로 나타났다. 이 종목은 현재 501원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -35.22%로 큰 변동성을 보이고 있다. 이는 최근 급락세를 보인 후 단기적인 반등을 이룬 것으로 해석된다.

아발란체는 현재가 4만 2586원으로, 1시간 등락률은 0.62%다. 24시간 기준으로는 5.56% 상승하며, 지속적인 상승세를 유지하고 있다. 아발란체의 24시간 거래량은 1조 8910억 원에 달하며, 이는 시장에서의 활발한 거래를 반영하고 있다. 아발란체는 시가총액 17조 9831억 원으로 시가총액 순위 14위를 기록하고 있으며, 최근의 상승세가 계속될지 주목된다.

레오는 1만 3502원으로 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.32% 상승했다. 24시간 등락률은 0.76%로 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 레오의 24시간 거래량은 9억 4204만 원이며, 시가총액은 12조 4564억 원으로 시가총액 순위 19위에 위치하고 있다.

퀀트는 14만 7945원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.23%다. 24시간 기준으로는 8.42% 상승하며, 최근 강한 상승세를 보이고 있다. 퀀트의 24시간 거래량은 463억 5953만 원이며, 시가총액은 1조 7861억 원으로 시가총액 순위 71위를 기록하고 있다.



한편, 비트겟토큰은 7368원으로 1시간 동안 0.17% 상승했다. XDC 네트워크는 101원으로 0.16% 올랐다. 플레어는 36원으로 0.15% 상승했으며, 팍스 골드는 537만 8832원으로 0.09%의 상승률을 기록했다. 트론은 현재 470원에 거래되며, 1시간 동안 0.09% 상승했다. 마지막으로 테더 골드는 536만 5066원으로 0.05% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
