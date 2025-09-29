루트여성의원, 여성 원장 3인 노하우로 개원...여성 생애주기별 맞춤 진료 실현

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

루트여성의원이 개원과 함께 오랜 경력을 쌓은 여성 원장 3명이 양질의 의료서비스를 제공한다고 밝혔다.루트여성의원은 여성의 생애주기별 건강 변화에 대한 깊은 이해를 바탕으로 유전 정보와 환경적 요인을 함께 고려한 맞춤형 진료를 제공한다. 여성은 출생부터 노년기까지 호르몬과 대사 물질의 변화에 따라 다양한 질병에 노출되며, 임신과 출산은 이러한 변화의 핵심 분기점이 된다. 이에 루트여성의원은 환자의 유전적 특성과 생활환경을 함께 분석해 근본적인 원인 진단과 치료 방향을 제시한다.특히 여성 원장이 직접 진료를 담당함으로써, 여성 특유의 건강 문제에 대한 정확한 이해와 깊은 공감 진료가 가능하다는 점에서 환자들 사이에서 신뢰를 얻고 있다.병원 관계자는 “진료실 안에서의 공감과 소통은 치료 효과와 만족도 모두에 영향을 미친다”며 “여성의 삶 전반을 이해하는 의료진이 있다는 점이 루트여성의원의 가장 큰 강점”이라고 설명했다.또한 최신 의료기기와 최첨단 설비를 갖춘 신규 개원 의료기관의 강점도 눈에 띈다. 건강검진, 산전·산후 진료, 질환 치료 전반에 걸쳐 첨단 진단 시스템과 치료 프로토콜을 도입해 정확하고 체계적인 의료 서비스를 제공하고 있다.신생아 관리 부문에서도 루트여성의원은 고유의 엄격한 기준을 적용했다. 출생 직후 사용되는 신생아 스킨케어 제품으로 ‘아토오겔’을 2년 이상 사용해왔으며, 이는 병원의 신중한 제품 선택 기준과 일관된 철학을 보여주는 대목이다.아토오겔은 저자극 테스트를 통과한 신생아 전용 제품으로, 월 50~150건 이상 분만을 진행하는 전국 34개 대형 출산 병원에서 사용되고 있으며, 연예인 출산 병원으로 유명한 강남 호산병원 또한 아기 피부를 위해 제품을 선택해왔다.루트여성의원은 24시간 운영 시스템을 통해 여성의 긴급 상황에 신속히 대응하고 있으며, 진료 철학과 서비스 만족도를 동시에 높이고 있다.병원 관계자는 “여성의 다양한 상황에 언제든 대응할 수 있도록 24시간 진료 체계를 갖추고 있으며, 앞으로도 더 나은 진료, 더 깊은 공감을 바탕으로 여성이 안심하고 찾을 수 있는 의료기관으로 성장해 나가겠다”고 전했다.