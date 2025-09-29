[서울데이터랩]플라즈마 아스터 펌프, 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-09-29 08:57
수정 2025-09-29 08:57
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내에서 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 플라즈마다. 플라즈마는 현재 2082원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 2.04% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -1.08% 하락한 상태다. 플라즈마의 24시간 거래량은 3조 7332억 원에 달하며, 시가총액은 3조 7488억 원으로 44위를 차지하고 있다. 이러한 상승세는 단기적인 변동성으로 인해 시장 참여자들에게 주목받고 있다.

두 번째로 주목할 만한 종목은 아스터다. 아스터는 현재 2567원에 거래되며, 1시간 동안 1.53% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 -12.88% 하락했다. 아스터의 24시간 거래량은 2조 192억 원, 시가총액은 4조 2556억 원으로 시가총액 순위 37위를 기록하고 있다. 최근의 하락세에도 불구하고 단시간 내의 상승세는 시장에서의 관심을 끌고 있다.

펌프는 현재 7.34원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.32% 상승했다. 24시간 기준으로는 -0.49%의 하락세를 보이고 있다. 거래량은 3701억 3331만 원, 시가총액은 2조 5970억 원으로 시가총액 순위 57위다. 펌프의 상승은 시장의 변동성에 따른 단기적인 흐름으로 해석된다.

같은 시각 밈코어는 3322원에 거래되며, 1시간 동안 1.12% 상승했다. 24시간 기준으로는 2.14% 상승하며, 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 밈코어의 24시간 거래량은 193억 2646만 원이며, 시가총액은 3조 4535억 원으로 46위에 위치하고 있다. 이러한 상승세는 시장에서의 관심을 지속적으로 증가시키고 있다.

하이퍼리퀴드는 현재 6만 2211원에 거래되며, 1시간 동안 0.98% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 -1.96% 하락했다. 하이퍼리퀴드의 24시간 거래량은 3287억 3811만 원이며, 시가총액은 20조 9456억 원으로 11위에 랭크되어 있다. 이러한 변동성은 투자자들에게 신중한 판단을 요구한다.



한편, 커브 파이낸스 토큰은 1시간 동안 0.92% 상승하며 942원에 거래되고 있다. 엠와이엑스 파이낸스는 0.82% 상승했고, 체인링크는 0.57% 상승했다. 아발란체는 0.45% 상승하며 4만 760원에 거래되고 있다. 마지막으로, 모네로는 0.43% 상승하며 40만 2233원에 거래되고 있다. 이러한 종목들은 각각의 시가총액과 거래량에 따라 다양한 시장 반응을 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
