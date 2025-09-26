건설업 불황에…지역경제 성장률 2분기 연속 0%대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

건설업 불황에…지역경제 성장률 2분기 연속 0%대

이주원 기자
입력 2025-09-26 14:38
수정 2025-09-26 14:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
근무하는 건설 노동자들
근무하는 건설 노동자들 서울 시내의 건설현장 노동자들이 건축자재를 나르고 있다. 뉴시스


건설업 불황이 지속되면서 지역 경제 성장률이 2개 분기 연속 0%대에 머물렀다.

26일 통계청이 발표한 ‘2025년 2분기 실질 지역내총생산(GRDP)’에 따르면 올해 2분기(4월~6월) 전체 지역경제 성장률은 0.4%로 집계됐다. 전분기(0.1%)보다는 소폭 개선됐으나 두개 분기 연속 1%를 밑돌았다.

장기화하는 건설 경기 불황의 영향이 가장 컸다. 2분기 건설업 GRDP는 지난해 2분기 대비 10.8% 감소했다. 2015년 통계 작성 이래 최저치를 기록한 1분기(-12.4%)에 이어 두 번째로 감소세가 컸다. 감소 폭은 다소 줄었지만 여전히 10%대 역성장이 지속되고 있다.

건설업 GRDP는 2024년 2분기부터 5개 분기 연속 하락세를 보였으며, 올해 들어서는 두 자릿수 감소폭이 이어지고 있다.

시도별로는 대구(-20.3%), 전남(-18.1%), 경북(-17.5%), 제주(-17.2%), 광주(-15.3%), 세종(-15.2%) 등 순으로 감소 폭이 컸고, 부산(-3.1%), 서울(-3.7%), 인천(-5.9%) 등은 상대적으로 감소폭이 적었다.



광업·제조업 GRDP는 2.0% 증가하며 전분기(0.4%)보다 증가폭이 확대됐다. 메모리 반도체 관련 수출 증가 영향이 크다는 게 통계청의 설명이다. 서비스업 GRDP 역시 전기 대비 1.2% 증가해, 직전 분기(0.6%)보다 두 배 수준의 증가세를 보였다.
세종 이주원 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로