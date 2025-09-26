암참 “한국기업, 미국 내 입지선정이 성공 좌우한다”

이미지 확대 25일 주한미국상공회의소(암참)과 글로벌 상업용 부동산 컨설팅 기업 CBRE의 ‘한국 기업 지원 북미데스크’(KDNA)가 주최한 ‘미국 내 입지선정 세미나 2025’에서 발표자들이 질문에 답하고 있다. 암참 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일 주한미국상공회의소(암참)과 글로벌 상업용 부동산 컨설팅 기업 CBRE의 ‘한국 기업 지원 북미데스크’(KDNA)가 주최한 ‘미국 내 입지선정 세미나 2025’에서 발표자들이 질문에 답하고 있다. 암참 제공

제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사가 25일 열린 '미국 내 입지선정 세미나 2025'에서 개회사를 하고 있다.

25일 주한미국상공회의소(암참)과 글로벌 상업용 부동산 컨설팅 기업 CBRE가 주최한 '미국 내 입지선정 세미나 2025'에서 주요 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 첫줄 왼쪽 세번째부터 소피 최 CBRE 선임부사장, 제이 빅스 주한미국대사관 상무참사관, 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사, 이호준 한국중견기업연합회 상근부회장, 스티븐 전 CBRE 경영부사장.

주한미국상공회의소(암참)가 지난 25일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 글로벌 상업용 부동산 컨설팅 기업 CBRE의 ‘한국 기업 지원 북미 데스크’(KDNA)와 함께 ‘미국 내 입지선정 세미나 2025’를 개최하고 미국 시장 진출을 준비하는 국내 기업들에게 실질적이고 구체적인 전략을 제시했다고 26일 밝혔다.제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 개회사에서 “한국 기업들의 대미 투자가 한층 속도를 내고 있는 지금 입지선정은 장기적 성공을 좌우할 핵심 과제”라며 “입지선정은 단순히 부지를 확보하는 차원을 넘어 인센티브와 인재 확보, 물류 효율성, 지역 사회와의 지속가능한 파트너십까지 종합적으로 따져봐야 한다”고 말했다. 이어 “최근 반도체, 전기차, 배터리, 청정에너지, 그리고 조선·해양 분야에 이르기까지 굵직한 투자 발표가 잇따르고 있는 만큼 암참은 한국 기업들이 미국 시장 확장의 중요한 전환점에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.이날 발표에서 에릭 스타브리오티스 CBRE 미주전역 인센티브 그룹 총괄은 입지선정이 기업의 장기 경쟁력을 좌우한다고 강조했다. 스타브리오티스 총괄은 “현재 미국 전역에서 대규모 인프라 투자가 진행되고 있는 만큼 한국 기업들에는 이를 최대한 활용할 수 있는 절호의 기회가 열려 있다”며 “올바른 방식으로 입지선정을 추진한다면 상당한 재무적 효과를 거둘 수 있을 것”이라고 했다.크리스토퍼 샤스톡 CBRE 인센티브 그룹 전무는 한국을 포함한 외국인 직접투자유치가 미국 각 주 정부 경제 개발 부서의 최우선 과제라고 강조하며 맞춤형 인센티브 제도를 잘 활용하면 초기와 장기 투자 비용을 크게 줄일 수 있다고 설명했다.미국은 지역별로 노동시장의 특성이 다르게 나타나는 만큼 이에 따른 입지 선정 전략이 중요하다는 제언도 나왔다. 크리스틴 섹스턴 CBRE 노동시장 분석 그룹 전무는 “미국의 노동시장은 지역별로 그 특성이 크게 다르다”며 “성공적인 제조업 입지선정을 위해서는 임금 수준, 기술 인력 밀집도, 확장성 등 프로젝트의 특수성을 지역 노동 생태계와 정교하게 매칭해야 한다”고 강조했다.