[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 7,895억원 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.24일 한국거래소에 따르면, 삼성전자(005930)가 9,358,093주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 84,050원으로, 거래대금은 789,490백만원에 달한다. 시가총액은 4,975,456억원이며, PER은 18.77, ROE는 9.03을 기록하고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 8,716,475주가 거래되어 거래량 2위를 기록하며, 현재 주가는 64,850원이다. 거래대금은 567,546백만원이며, 시가총액은 415,404억원이다. PER은 -388.32로 적자 상태이며, ROE는 1.52다.한편, 거래량 3위부터 10위까지의 종목은 우진(105840) 15,330원(1.52% 상승, 4,186,598주), SK오션플랜트(100090) 27,050원(2.85% 상승, 3,908,612주), 롯데손해보험(000400) 2,105원(2.43% 상승, 3,894,837주), 한신기계(011700) 3,760원(5.92% 상승, 3,421,714주), HJ중공업(097230) 27,800원(2.28% 하락, 3,364,344주), 일신석재(007110) 2,075원(5.90% 하락, 3,317,921주), 엑시큐어하이트론(019490) 719원(8.28% 상승, 3,233,428주), 삼성중공업(010140) 21,800원(2.35% 상승, 3,046,889주) 등의 흐름을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 신성이엔지(011930) ▼1.57%, SK하이닉스(000660) ▼3.19%, 한화시스템(272210) ▲2.56%, 미래에셋증권(006800) ▼4.23%, 카카오(035720) ▼0.79%, LG디스플레이(034220) ▲0.68%, 에이프로젠(007460) ▼3.18%, SK증권(001510) ▼2.20%, 엔케이(085310) ▼2.26%, 삼성공조(006660) ▲7.08% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 삼성공조와 엑시큐어하이트론이 있다. 삼성공조는 7.08% 상승하며 거래량 1,574,155주, 거래대금 24,020백만원을 기록했다. 엑시큐어하이트론은 8.28%의 높은 상승률을 기록하며 거래량 3,233,428주, 거래대금 2,319백만원으로 눈길을 끈다. 반면, 일신석재와 미래에셋증권은 각각 5.90%, 4.23% 하락하며 각각 거래대금 6,921백만원과 40,072백만원을 기록했다.전체적으로 코스피 시장은 혼조세를 보이고 있다. 삼성전자와 두산에너빌리티 등 대형주를 중심으로 한 거래가 활발하게 이루어지고 있으나, 일부 종목에서는 하락세가 두드러진다. 투자 심리가 엇갈리는 가운데, 시장의 변동성에 대한 주의가 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]