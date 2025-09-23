[서울데이터랩]스토리 아발란체 스카이 프로토콜 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 300위권 내에서 1시간 동안 가장 큰 상승률을 기록한 종목은 스토리다. 현재 스토리의 가격은 1만 9969원이며, 1시간 등락률은 4.02%이다. 24시간 등락률은 4.94%로, 단기적인 상승세를 유지하고 있다. 스토리는 24시간 거래량이 8303억 8766만 원에 달하며, 시가총액은 6조 2458억 원으로 시가총액 순위 30위에 위치하고 있다.두 번째로 상승률이 높은 종목은 아발란체로, 현재 가격은 4만 4551원이다. 1시간 등락률은 2.36% 상승하였지만, 24시간 등락률은 -3.25%로 하락세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 2조 1574억 원이며, 시가총액은 18조 8128억 원으로 시가총액 순위 14위에 랭크되어 있다. 아발란체는 단기적으로 상승했으나, 전반적인 하락세를 보여 주의가 필요하다.스카이 프로토콜은 1시간 등락률이 1.38%로 증가하면서 주목받고 있다. 현재 가격은 95원이며, 24시간 동안 -2.14% 하락했다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 814억 4338만 원, 시가총액은 2조 2384억 원으로 시가총액 순위 61위에 위치해 있다. 단기 상승을 보였으나, 전반적인 시세는 하락세이다.지캐시는 1시간 동안 1.27% 상승하며 현재 가격은 6만 7316원이다. 그러나 24시간 등락률은 -6.29%로 하락했다. 거래량은 629억 1322만 원이며, 시가총액은 1조 923억 원이다. 시가총액 순위는 92위로, 최근 하락세가 지속되고 있어 주의가 필요하다.아스터는 1시간 동안 1.10% 상승하였고, 현재 가격은 1933원이다. 24시간 등락률은 -13.27%로 상당한 하락폭을 기록하고 있다. 24시간 거래량은 2조 9837억 원, 시가총액은 3조 2047억 원으로 시가총액 순위 48위에 올라와 있다. 아스터는 단기 상승에도 불구하고 전반적인 하락세가 두드러진다.한편, 딕시는 1시간 동안 1.08% 상승하여 현재 가격은 1만 5482원이다. 맨틀은 0.92% 상승하며 2312원, 크로노스는 0.91% 상승하여 289원에 거래되고 있다. 에스피엑스6900은 0.89% 상승하여 1532원에 거래되고 있다. 이들 종목은 각각의 상승률에도 불구하고 스토리, 아발란체, 스카이 프로토콜, 지캐시, 아스터에 비해 상대적으로 낮은 상승세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]