[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

22일(현지시간) 미국 주요 증시는 소폭의 변동성을 보였다. 다우존스 지수는 0.14% 상승하며 보합세를 기록했으며, 나스닥 종합 지수는 0.70% 올랐다. S&P 500 지수 또한 0.44% 오른 수준에 머물렀다. 필라델피아 반도체 지수는 1.57% 상승했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,381.54포인트로 마감했다. 전일 대비 66.27포인트 상승하며, 하루 거래량은 627,459천 주를 기록했다. 시작가는 46,206.69포인트였으며, 최고가는 46,447.13포인트, 최저가는 46,035.83포인트로 나타났다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,788.98포인트로 장을 마쳤다. 이는 전일 대비 157.50포인트 상승한 수치로, 하루 거래량은 1,773,454천 주였다. 시작가는 22,606.59포인트였고, 장중 최고가는 22,801.90포인트, 최저가는 22,590.86포인트였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,693.75포인트로 마무리되며, 전일 대비 29.39포인트 상승했다. 하루 거래량은 3,275,039천 주였으며, 시작가는 6,654.28포인트, 최고가는 6,698.88포인트, 최저가는 6,648.07포인트로 기록됐다.다우운송 지수는 15,610.94포인트로 보합을 보였고, 나스닥 100 지수는 0.55% 상승한 24,761.07포인트에 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,330.12포인트로 거래를 마쳤다.반면, VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 16.10포인트로 마감하며 4.21% 상승했다. 이는 시장의 변동성이 높아졌음을 시사한다. VIX 지수가 20 미만이라는 점은 상대적으로 안정적인 시장 상황을 나타낸다.