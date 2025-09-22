[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22일 오후 15시 35분 코오롱모빌리티그룹(450140)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 코오롱모빌리티그룹은 장 중 4,575,675주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,910원 오른 12,610원에 마감했다.한편 코오롱모빌리티그룹의 PER은 -191.06으로 평가되며, 이는 기업의 수익성 또는 성장성 측면에서 부정적으로 해석될 수 있다. ROE는 -5.62%로 자산 대비 수익성이 낮음을 나타낸다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 주가가 30.00% 상승하며 종가 30,550원에 상승 마감했다. 상승률 3위 주성코퍼레이션(109070)의 주가는 1,009원으로 10.15% 상승하며 마감했다. 상승률 4위 LG이노텍(011070)은 9.41% 상승하며 193,100원에 마감했다. 상승률 5위 우진(105840)은 9.32%의 상승세를 타고 종가 13,020원에 마감했다.6위 해성디에스(195870)는 종가 30,150원으로 8.84% 상승 마감했다. 7위 삼진제약(005500)은 종가 21,100원으로 8.82% 상승 마감했다. 8위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270)은 종가 14,220원으로 7.97% 상승 마감했다. 9위 인디에프(014990)는 종가 1,178원으로 7.78% 상승 마감했다. 10위 선진(136490)은 종가 12,320원으로 7.50% 상승 마감했다.이밖에도 비에이치(090460) ▲7.46%, 두산로보틱스(454910) ▲7.23%, 일신석재(007110) ▲6.24%, 신원(009270) ▲5.91%, 에이플러스에셋(244920) ▲5.85%, 신세계푸드(031440) ▲5.52%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.30%, 코람코더원리츠(417310) ▲4.96%, CJ CGV(079160) ▲4.79%, 삼성전자(005930) ▲4.77% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]