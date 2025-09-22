[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 무려 1조 5,137억원 돌파

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 무려 1조 5,137억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-22 13:48
수정 2025-09-22 13:48
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

22일 한국거래소에 따르면, 삼성전자(005930)가 1,824만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 83,900원이며, 거래대금은 1,513,771백만원에 달한다. 이는 시가총액의 약 0.30%에 해당한다. PER 18.74, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 우진(105840)은 거래량 782만 주로 2위를 기록하며, 주가는 13,070원에 거래되고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 39.44%로, 거래가 상당히 활발하게 이루어지고 있다. PER 70.65, ROE 7.59로 평가된다.

두산에너빌리티(034020)는 현재가 62,450원으로 2.71% 상승하며 514만 주가 거래되고 있다. 코오롱모빌리티그룹(450140)은 상한가를 기록하며 현재가 12,610원으로 455만 주의 거래량을 보이고 있다. HJ중공업(097230)은 28,550원에 거래되며 423만 주가 거래되고 있다. 주성코퍼레이션(109070)은 1,009원으로 10.15% 급등하며 408만 주가 거래되고 있다. CJ CGV(079160)는 5,530원에 거래되며 406만 주의 거래량을 기록 중이다. 비에이치(090460)는 19,480원으로 9.25% 상승하며 301만 주가 거래되었다. SK하이닉스(000660)는 354,750원으로 0.50% 상승하며 299만 주가 거래되고 있다. 사조동아원(008040)은 1.79% 상승한 1,306원에 거래되며 283만 주의 거래량을 보인다.



한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 두산로보틱스(454910) ▲8.28%, 일동제약(249420) ▼7.99%, 롯데손해보험(000400) ▼5.25%, LG디스플레이(034220) ▲2.99%, 신성이엔지(011930) ▲1.30%, 삼성전자우(005935) ▲3.97%, SK오션플랜트(100090) ▲0.20%, 메타케어(118000) ▼1.20%, 엔케이(085310) ▼1.36%, 삼성중공업(010140) ▼0.93% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 두산로보틱스와 주성코퍼레이션이 있다. 두산로보틱스는 71,900원으로 8.28% 상승하며, 거래량 241만 주, 거래대금 176,189백만원을 기록하고 있다. 주성코퍼레이션은 거래대금과 시가총액 대비 비율이 높으며, PER 13.28, ROE 18.75로 재무 지표가 우수하다. 반대로, 일동제약과 롯데손해보험은 각각 ▼7.99%와 ▼5.25% 하락하며, 거래량이 236만 주와 226만 주로 큰 폭의 하락세를 보인다.

전체적으로 코스피 시장은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이며, 특히 상위권 종목에서 매수와 매도세가 부딪히고 있다. 투자자들은 주목할 만한 종목의 거래량과 등락률을 면밀히 살피며 시장 흐름을 주시하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
