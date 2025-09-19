강병규, 팬더티비 엑셀방송 진행자로 새로운 도전 나서

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

지난 9월 15일 오후 3시, 팬더티비에서 공개된 ‘더 크루’ 엑셀방송 첫 회가 시청자들 사이에서 뜨거운 반응을 일으키며 성공적인 출발을 알렸다. 프로야구 선수 출신이자 2000년대 초반부터 공중파 MC로 활약해온 강병규가 이번 방송을 통해 엑셀방송 진행자로 나서며 새로운 도전에 나섰기 때문이다.강병규는 과거 ‘슈퍼tv 일요일은 즐거워’, ‘장미의 전쟁’, ‘비타민’ 등 다양한 공중파 프로그램에서 활약하며 대중에게 깊은 인상을 남겼지만, 2010년대 이후 각종 사건과 이슈로 긴 공백기를 겪었다. 최근 유튜브 ‘논논논’에서 방송 활동을 재개했고, 팬더tv ‘더 크루’의 엑셀방송 진행을 맡으며 본격적인 방송 활동에 나섰다.더 크루 스튜디오 관계자는 “강병규가 공중파 MC 출신으로서는 엑셀방송에 도전하는 만큼, 첫 방송부터 큰 관심과 기대가 집중됐다”며 “이번 강병규의 합류가 팬더tv 콘텐츠 전반의 퀄리티 상승과 BJ들의 경쟁력 강화에도 긍정적 영향을 줄 것”이라고 말했다.