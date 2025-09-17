[서울데이터랩]진매트릭스 29.94% 상한가 실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

17일 오전 9시 15분 진매트릭스(109820)가 등락률 +29.94%로 상승률 1위를 차지했다. 진매트릭스는 개장 직후 5분간 605,458주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 735원 오른 3,190원이다.한편 진매트릭스의 PER은 -37.98로 회사의 수익성에 대한 시장의 기대가 낮을 수 있음을 암시하며, ROE는 -17.69%로 자본 대비 손실을 기록하고 있어 재무 건전성에 주의가 필요하다.이어 상승률 2위 이미지스(115610)는 현재가 1,280원으로 주가가 19.74% 급등하고 있다. 상승률 3위 노을(376930)은 현재 3,295원으로 18.31% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 중앙에너비스(000440)는 16.98% 상승하며 16,950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 흥구석유(024060)는 11.52%의 상승세를 타고 13,940원에 거래되고 있다.6위 청담글로벌(362320)은 현재가 8,960원으로 11.30% 상승 중이다. 7위 큐로홀딩스(051780)는 현재가 793원으로 9.83% 상승 중이다. 8위 엠디바이스(226590)는 현재가 17,980원으로 7.41% 상승 중이다. 9위 아이엠비디엑스(461030)는 현재가 11,390원으로 6.15% 상승 중이다. 10위 HLB이노베이션(024850)은 현재가 1,954원으로 6.02% 상승 중이다.이밖에도 원일티엔아이(136150) ▲5.84%, 한라캐스트(125490) ▲5.74%, 에스코넥(096630) ▲4.88%, 노머스(473980) ▲4.76% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]