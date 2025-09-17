[서울데이터랩]스토리 맨틀 펌프 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 스토리가 최근 1시간 동안 2.91% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 스토리의 가격은 1만 3525원으로, 24시간 동안 1.82%의 상승률을 보였다. 스토리는 24시간 거래량이 1365억 6854만 원에 달하며, 시가총액은 4조 2245억 원으로 41위를 차지하고 있다.맨틀은 1시간 동안 1.95% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 맨틀의 가격은 2330원이며, 24시간 동안 1.06% 상승했다. 맨틀의 24시간 거래량은 7310억 7532만 원이며, 시가총액은 7조 5795억 원으로 27위에 위치하고 있다.펌프는 1시간 동안 1.12% 상승했다. 현재 펌프의 가격은 11원이며, 24시간 동안 -3.73% 하락했다. 펌프의 24시간 거래량은 1조 3449억 원에 이르며, 시가총액은 3조 9197억 원으로 43위에 랭크되어 있다.에스피엑스6900은 1시간 동안 1.10% 상승을 기록했다. 현재 가격은 1749원이며, 24시간 동안 -1.57% 하락했다. 거래량은 349억 3162만 원이며, 시가총액은 1조 6288억 원으로 74위를 기록 중이다.하이퍼리퀴드는 1시간 동안 1.04% 상승했다. 현재 가격은 7만 4147원이며, 24시간 동안 1.32% 상승했다. 24시간 거래량은 4506억 2777만 원이며, 시가총액은 24조 7600억 원으로 11위에 자리잡고 있다.한편, 카스파는 1시간 동안 1.00% 상승했다. 현재 가격은 118원이며, 24시간 동안 3.22% 상승했다. 엠와이엑스 파이낸스는 1시간 동안 0.99% 상승하며 현재 가격은 1만 5181원이다. 넥소는 1시간 동안 0.86% 상승하여 현재 가격은 1779원이다. 도그위프햇은 1시간 동안 0.82% 상승해 현재 가격은 1240원이다. 같은 시각 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 동안 0.77% 상승하여 현재 가격은 300원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]