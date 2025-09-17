[서울데이터랩]스토리 맨틀 펌프 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]스토리 맨틀 펌프 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-17 08:50
수정 2025-09-17 08:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 스토리가 최근 1시간 동안 2.91% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 스토리의 가격은 1만 3525원으로, 24시간 동안 1.82%의 상승률을 보였다. 스토리는 24시간 거래량이 1365억 6854만 원에 달하며, 시가총액은 4조 2245억 원으로 41위를 차지하고 있다.

맨틀은 1시간 동안 1.95% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 맨틀의 가격은 2330원이며, 24시간 동안 1.06% 상승했다. 맨틀의 24시간 거래량은 7310억 7532만 원이며, 시가총액은 7조 5795억 원으로 27위에 위치하고 있다.

펌프는 1시간 동안 1.12% 상승했다. 현재 펌프의 가격은 11원이며, 24시간 동안 -3.73% 하락했다. 펌프의 24시간 거래량은 1조 3449억 원에 이르며, 시가총액은 3조 9197억 원으로 43위에 랭크되어 있다.

에스피엑스6900은 1시간 동안 1.10% 상승을 기록했다. 현재 가격은 1749원이며, 24시간 동안 -1.57% 하락했다. 거래량은 349억 3162만 원이며, 시가총액은 1조 6288억 원으로 74위를 기록 중이다.

하이퍼리퀴드는 1시간 동안 1.04% 상승했다. 현재 가격은 7만 4147원이며, 24시간 동안 1.32% 상승했다. 24시간 거래량은 4506억 2777만 원이며, 시가총액은 24조 7600억 원으로 11위에 자리잡고 있다.



한편, 카스파는 1시간 동안 1.00% 상승했다. 현재 가격은 118원이며, 24시간 동안 3.22% 상승했다. 엠와이엑스 파이낸스는 1시간 동안 0.99% 상승하며 현재 가격은 1만 5181원이다. 넥소는 1시간 동안 0.86% 상승하여 현재 가격은 1779원이다. 도그위프햇은 1시간 동안 0.82% 상승해 현재 가격은 1240원이다. 같은 시각 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 동안 0.77% 상승하여 현재 가격은 300원이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로