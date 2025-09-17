[서울데이터랩]주피터 펏지 펭귄 펌프 상승률 주목

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]주피터 펏지 펭귄 펌프 상승률 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-17 08:50
수정 2025-09-17 08:50
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최신 데이터 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 주피터로, 2.09% 상승하며 현재 715원을 기록하고 있다. 24시간 등락률은 3.71% 상승했으며, 거래량 또한 707억 5392만 원을 기록해 활발한 거래가 이루어지고 있다.

두 번째로 높은 등락률을 기록한 종목은 펏지 펭귄이다. 펏지 펭귄은 1시간 동안 1.93% 상승하며 현재 46원이다. 24시간 동안에는 3.88% 상승해 전반적으로 안정적인 상승세를 보여주고 있다. 펏지 펭귄의 거래량은 3815억 9974만 원에 달한다.

펌프는 1시간 동안 1.90% 상승하며 현재 11원을 기록하고 있다. 그러나 24시간 등락률은 -3.29%로 하락세를 보이고 있다. 거래량은 1조 3057억 원으로 여전히 높은 관심을 받고 있다.

도지코인은 1시간 동안 1.54% 상승하며 현재 367원이다. 24시간 동안 0.72% 상승했으며, 거래량은 5조 8327억 원으로 꾸준한 거래세가 이어지고 있다.

피스 네트워크는 1.47% 상승하며 현재 229원을 기록하고 있다. 24시간 동안 4.99% 상승했으며, 거래량은 958억 7575만 원으로 주목받고 있다.



같은 시각 봉크는 1.41% 상승하며 거래량 4432억 7365만 원을 기록하고 있다. 솔라나는 1.36% 상승하며 32만 8064원을 기록했고, 거래량은 9조 6290억 원이다. 에테나는 1.30% 상승하며 981원을 기록하며 거래량은 7490억 989만 원이다. 비앤비는 1.11% 상승해 현재 129만 5670원을 기록하고 있으며, 거래량은 3조 2924억 원이다. 마지막으로 에스피엑스6900은 1.10% 상승하며 1769원을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
