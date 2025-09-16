제이에스티나, 추석 맞이 프리미엄 기프트 ‘티아라 골드 코인’ 출시

방금 들어온 뉴스

제이에스티나, 추석 맞이 프리미엄 기프트 ‘티아라 골드 코인’ 출시

입력 2025-09-16 13:24
수정 2025-09-16 13:24
이미지 확대
(사진 출처=제이에스티나)
(사진 출처=제이에스티나)


글로벌 럭셔리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 2025년 추석을 앞두고 프리미엄 기프트 아이템인 ‘티아라 골드 코인’ 6종을 선보인다.

이번에 출시되는 ‘티아라 골드 코인’은 금 전문 기업 ‘삼성금거래소’와 협업해 제작한 순도 999.9의 골드 코인으로, 제이에스티나의 아이코닉 심볼인 ‘티아라’를 섬세하게 각인해 부귀와 영광, 길운의 의미를 담았다.

선물의 상황과 의미에 맞춰 ‘축하’, ‘감사’, ‘행운’의 메시지를 담은 3종으로 구성되며, 각각 0.1g, 0.2g 두 가지 중량 중 선택할 수 있다. 모든 제품은 메시지가 새겨진 디자인 보증서 카드와 함께 고급 패키지로 제공된다.

제이에스티나 관계자는 “골드 코인은 추석을 앞두고 마음을 전할 수 있는 실용적인 선물 아이템으로, 최근 국제 금 시세 상승과 맞물려 소장 가치 높은 프리미엄 기프트가 될 것”이라고 전했다.

제이에스티나의 ‘티아라 골드 코인’은 공식 온라인몰에서 구매할 수 있으며, ‘선물하기’ 서비스를 통해 비대면으로도 편리하게 전달할 수 있다.
온라인뉴스팀
