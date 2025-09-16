제이에스티나, 추석 맞이 프리미엄 기프트 ‘티아라 골드 코인’ 출시

이미지 확대 (사진 출처=제이에스티나) 닫기 이미지 확대 보기 (사진 출처=제이에스티나)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 럭셔리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 2025년 추석을 앞두고 프리미엄 기프트 아이템인 ‘티아라 골드 코인’ 6종을 선보인다.이번에 출시되는 ‘티아라 골드 코인’은 금 전문 기업 ‘삼성금거래소’와 협업해 제작한 순도 999.9의 골드 코인으로, 제이에스티나의 아이코닉 심볼인 ‘티아라’를 섬세하게 각인해 부귀와 영광, 길운의 의미를 담았다.선물의 상황과 의미에 맞춰 ‘축하’, ‘감사’, ‘행운’의 메시지를 담은 3종으로 구성되며, 각각 0.1g, 0.2g 두 가지 중량 중 선택할 수 있다. 모든 제품은 메시지가 새겨진 디자인 보증서 카드와 함께 고급 패키지로 제공된다.제이에스티나 관계자는 “골드 코인은 추석을 앞두고 마음을 전할 수 있는 실용적인 선물 아이템으로, 최근 국제 금 시세 상승과 맞물려 소장 가치 높은 프리미엄 기프트가 될 것”이라고 전했다.제이에스티나의 ‘티아라 골드 코인’은 공식 온라인몰에서 구매할 수 있으며, ‘선물하기’ 서비스를 통해 비대면으로도 편리하게 전달할 수 있다.