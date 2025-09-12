전세 품귀 심화…군산, 신축 아파트 관심 높아져

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북 부동산 시장에서 전세 매물 부족과 전세가율 상승이 동시에 나타나면서, 실수요자들의 주거 선택이 빠르게 신축 아파트 매매로 이동하고 있다. 일부 단지에서는 전세가율이 90%에 근접하고, 전월세 전환율은 6%를 넘어 실수요자들이 전세 대신 장기적 안정성이 보장된 매매 상품을 찾는 상황이다.특히 군산은 15년 이상 된 노후 아파트 비율이 높아 신축 공급 자체가 드문 지역으로 꼽힌다. 향후 신규 입주 물량도 급감할 것으로 예상되면서, 신축 희소성이 주거 선택의 핵심 기준으로 떠오르고 있으며 실입주 가능한 신축 아파트의 가치는 갈수록 높아지고 있다.이 가운데 포스코건설, DL이앤씨, 영무건설 등 주요 건설사들이 군산 지역에 공급한 신규 아파트 단지가 잇따라 입주를 앞두고 있으며, 실거주를 염두에 둔 수요자들 사이에서는 즉시 입주 가능한 신축 단지 수요가 꾸준히 이어지고 있다.특히 영무건설이 공급하는 ‘군산 신역세권 예다음’은 군산 내에서 분양가 상한제가 적용되는 사실상 마지막 단지로, 주변 시세 대비 합리적인 분양가에 교통·교육·생활 인프라까지 갖춘 입지 여건 덕분에 높은 관심을 받고 있다.분양 관계자는 “군산은 신축 아파트 자체가 귀한 지역인데다, 분양가 상한제 적용까지 더해진 ‘군산 신역세권 예다음’ 같은 단지는 공급 측면에서도 다시 나오기 어렵다는 평가”라며 “노후 아파트 비중이 높은 지역일수록 신축의 가치가 빠르게 오르는 만큼, 실수요자 입장에서는 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다”고 말했다.