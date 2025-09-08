[서울데이터랩]에스피엑스6900·월드 리버티 파이낸셜 토큰·폼, 24시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에스피엑스6900(SPX)이 24시간 동안 12.09% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 에스피엑스6900의 가격은 1754원이며, 시가총액은 1조 6337억 원이다. 에스피엑스6900은 주로 블록체인 기반의 비즈니스 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 다양한 기업과 협력하여 혁신적인 기술을 개발하고 있다.월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 8.09% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 해당 토큰의 가격은 317원으로, 시가총액은 7조 8299억 원에 달한다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 금융 서비스의 탈중앙화를 목표로 하는 플랫폼으로, 사용자에게 안전하고 효율적인 금융 거래 환경을 제공하는 것을 주요 목표로 한다.폼(FORM)은 8.04% 상승률을 기록하며 세 번째로 높은 상승률을 보였다. 폼의 가격은 5512원이며, 시가총액은 2조 1052억 원이다. 폼은 주로 디지털 자산 관리 및 거래를 위한 플랫폼으로, 사용자에게 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.같은 시각, 월드코인은 7.90% 상승하며 가격은 1434원이다. 펌프는 6.68% 상승하여 6.73원의 가격을 보이고 있다. 트론은 6.17% 상승하며 456원의 가격을 기록했다. 지캐시는 5.66% 상승하여 6만 6551원의 가격을 보이고 있다. 폴카닷은 4.52% 상승하며 5525원의 가격에 거래되고 있다. 도지코인은 4.36% 상승하여 310원의 가격을 기록했다. 마지막으로, 스토리는 3.67% 상승하여 1만 1509원의 가격을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]