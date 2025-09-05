코인원, 가상자산 43억원 매각… 2억원은 초과 수익

방금 들어온 뉴스

코인원, 가상자산 43억원 매각… 2억원은 초과 수익

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-09-05 17:05
수정 2025-09-05 17:05
코인원 제공
코인원 제공
코인원 제공


국내 가상자산(암호화폐) 거래소 코인원이 보유하던 가상자산을 매각해 약 43억원을 확보했다. 당초 계획보다 시세가 올라 약 2억원의 초과 수익을 거뒀다.

코인원은 5일 공지를 통해 지난달 8일부터 31일까지 업비트·코빗 등 원화 거래소에서 비트코인 10개, 이더리움 300개, 엑스알피 20만개, 에이다 4만개를 팔아 총 43억 5586만원을 확보했다고 밝혔다. 이는 거래소가 직접 매각을 완료한 첫 사례다.

당초 공시는 약 41원 규모였으나 실제 매각액은 2억 2000만원 늘었다. 코인원은 확보한 자금을 인건비와 세금 납부 등 운영비에 쓸 계획이다.

이번 매각 조치는 금융위원회가 지난 2월 발표한 ‘법인의 가상자산시장 참여 로드맵’에 따른 것이다. 로드맵에 따르면 비영리법인과 거래소는 보유한 자산을 현금화해 비용 지출에 활용할 수 있다. 매각 가능 종목은 국내 원화 거래소 기준 시가총액 상위 20위 이내 자산과 원화 거래소 3곳 이상에 상장된 자산이다.

금융위는 하반기부터 약 3500개 상장사와 전문투자사의 가상자산 매매를 시범 허용할 예정이다. 아직 매매 종목, 투자 한도, 자금세탁방지(AML) 규제 적용 등 세부 가이드라인은 아직 마련되지 않았다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
