코레일네트웍스, 광역철도 고객서비스 향상방안 발표회 개최

코레일네트웍스(대표이사 전찬호)는 지난 4일 본사 대회의실에서 광역철도 및 광역철도기동팀 9개 소속이 참여하는 광역사업 SLA(Service Level Agreement, 서비스 수준 협약) 향상방안 발표회를 개최했다.광역사업 SLA 평가는 ▲안전관리 분야 ▲고객관리 분야 ▲수익관리 분야 ▲현장관리 분야 등 역 운영의 전반을 평가하는 제도로, 광역철도 위탁사업의 적정 수준 유지를 위해 한국철도공사에 의해 매분기 실시되고 있다.금번 발표회는 광역철도 업무위탁역과 광역철도기동팀의 현장 실무자들이 참여하여, 현장의 문제를 직접 진단하고 그에 따른 철도역무 서비스 품질 향상을 위한 구체적 방안을 발굴하기 위해 마련됐다.각 소속의 실무자들은 SLA평가 현황을 분석한 뒤, 현장 중심의 문제인식과 개선의지가 반영된 아이디어를 제시했으며 ▲사고 유형별 시뮬레이션 교육을 통한 안전개선 ▲체크리스트를 통한 사전모의 평가 ▲QR코드를 활용한 VOC 시스템 간편 접속 ▲비상대응훈련 영상 제작을 통한 교육효과 강화 ▲안전점검 결과 ERP 내 게재 등의 방안이 논의되었다.그 중 우수 제안으로 대상을 받은 수도권 동부 광역철도기동팀은 현행 SLA 평가지표 개선방안 및 혼잡역사별 특수성을 고려한 현장 매뉴얼 수립방안을 제시했으며, 추후 시범운영을 거쳐 제도화함으로써 기관의 광역철도 역무 서비스 품질 향상에 기여할 예정이다.전찬호 대표이사는 “이번 발표회는 기관 광역철도사업의 고객서비스 및 안전관리 품질을 향상하기 위한 노력의 일환”이라며, “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 서비스 개선을 이룰 수 있도록 현장 직원의 목소리를 적극적으로 반영하겠다”고 밝혔다.