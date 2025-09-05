케이던스, ‘CadenceLive Korea 2025’ 9월 9일 개최

방금 들어온 뉴스

케이던스, ‘CadenceLive Korea 2025’ 9월 9일 개최

입력 2025-09-05 11:18
수정 2025-09-05 11:18
전자 시스템 설계 분야를 선도하는 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems, Inc.)는 오는 9월 9일 서울 롯데호텔월드에서 국내 최대 규모의 반도체 설계 컨퍼런스 ‘케이던스라이브 코리아2025(CadenceLIVE Korea 2025)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 첨단 반도체 및 전자 설계 자동화(EDA) 기술을 공유하고, 글로벌 및 국내 업계 전문가들과 교류할 수 있는 자리로 마련된다. ‘실리콘/컴퓨터 성장을 주도하는AI(AI driving Silicon/Compute Growth)’를 테마로 케이던스 코리아의 최신 Intelligent System Design™ 전략과 AI 기반 설계 혁신 사례가 발표되며, 반도체 산업의 미래를 이끌 핵심 주제들이 다뤄질 예정이다.

기조연설은 케이던스 본사의 친치 텡(Chin-Chi Teng) 부사장이 맡아, 반도체 및 시스템 설계의 글로벌 기술 트렌드와 케이던스의 전략 방향을 공유할 예정이다.

이어서 삼성전자를 비롯한 국내 주요 고객사들이 참여해, 케이던스 플랫폼을 기반으로 한 3D IC, STCO(System-Technology Co-Optimization), 첨단 패키징 기술 등의 실제 적용 사례를 발표한다.

이와 함께, Digital Full Flow, Custom & Analog, Verification, System Design & Analysis, Silicon Solutions 등 다양한 분야에 걸친 전문 기술 세션이 진행되며, 최신 설계 흐름과 툴에 대한 심층 논의가 이루어진다.

행사장 내 ‘Designer Expo’ 부스에서는 케이던스의 설계 솔루션을 직접 확인하고, 기술 전문가와의 1:1 교류를 통해 현장의 니즈를 공유하는 자리가 마련된다.

케이던스 디자인 시스템 코리아 서병훈 사장(겸 APJ Ecosystem VP)은 “케이던스라이브 코리아2025(CadenceLIVE Korea 2025)는 한국 반도체 설계의 현재와 미래를 조망하고, 글로벌과 지역을 잇는 협력의 장이 될 것”이라고 말했다.
