피죤, ‘2026 S/S 서울패션위크’서 팝업스토어 오픈

이미지 확대 4일 서울 중구 동대문디자인플라자 어울림광장에서 진행된 피죤의 ‘프레시 런드리 샵(Fresh Laundry Shop)’ 팝업 현장에서 모델들이 제품을 들고 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4 피죤 제공 닫기 이미지 확대 보기 4일 서울 중구 동대문디자인플라자 어울림광장에서 진행된 피죤의 ‘프레시 런드리 샵(Fresh Laundry Shop)’ 팝업 현장에서 모델들이 제품을 들고 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4 피죤 제공

종합생활용품 전문기업 피죤이 4일 ‘2026 S/S 서울패션위크’가 진행되는 서울 중구 동대문디자인플라자에서 팝업스토어를 열었다.이번 행사는 피죤의 첫 서울패션위크 참여로, 2030 소비자들에게 피죤의 향기를 알리기 위해 마련됐다. 피죤은 4일부터 7일까지 총 4일간 동대문디자인플라자 어울림광장에서 팝업 부스를 운영하고 다양한 이벤트를 진행한다.‘프레시 런드리 샵(Fresh Laundry Shop)’을 컨셉으로 구성된 팝업 부스에서는 ▲핑크로즈 ▲옐로미모사 ▲블루비앙카 등 피죤의 향기를 담은 고농축피죤, 스프레이피죤 등을 체험할 수 있다. 퍼스널 향기 테스트, 룰렛 이벤트, 포토존 SNS 이벤트가 진행되며 참여자를 위한 경품이 증정됐다.