골프부킹 플랫폼 ‘엑스골프’, 차별화 앱 서비스로 업계 이끈다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

골프부킹 플랫폼 ‘엑스골프’, 차별화 앱 서비스로 업계 이끈다

한준규 기자
입력 2025-09-04 11:22
수정 2025-09-04 11:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘엑스골프’(XGOLF) 앱 구동 화면. 엑스골프 제공
‘엑스골프’(XGOLF) 앱 구동 화면. 엑스골프 제공


국내 대표 골프 부킹 서비스 ‘엑스골프’(XGOLF)가 사용자 친화적인 앱(App) 기반 플랫폼과 차별화한 혜택으로 골프 예약 시장에서 주목받고 있다.

4일 엑스골프에 따르면 해당 앱은 전국 500여개 골프장과 제휴를 맺고 업계 최다 코스 선택지를 제공한다. 이용자들은 엑스골프 앱을 통해 실시간 예약 현황을 확인하고, 원하는 시간과 골프장을 빠르고 편리하게 예약할 수 있다. 또한 합리적인 가격과 다양한 프로모션 혜택까지 누릴 수 있다.

특히 엑스골프 앱은 UI·UX 최적화를 통해 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계됐으며, 실시간 알림 기능으로 예약 현황과 취소·변경 정보를 즉시 확인할 수 있다. 또한 이용자 성향에 맞춘 맞춤 추천 기능을 제공해 개인화된 예약 경험을 지원한다.

엑스골프는 예약부터 결제, 정산까지 원스톱으로 가능한 시스템을 구축해 편의성을 높였으며, 법인·단체 고객을 위한 ‘신멤버스’ 서비스를 통해 명문 골프장 실시간 예약과 정산 리포트를 제공한다.

또한 골프장 운영사와의 파트너십을 바탕으로 정산 자동화 서비스를 도입, 투명하고 신속한 정산 환경을 실현했다. 이로써 골프장과 이용자 모두에게 신뢰성 높은 플랫폼으로 자리매김하고 있다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

엑스골프 관계자는 “국내 골프 산업의 디지털 전환을 선도하는 것이 우리의 목표”라며 “앞으로도 혁신적인 앱 기능과 고객 맞춤형 서비스를 통해 더욱 편리한 골프 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.
한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로