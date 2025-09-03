[서울데이터랩]삼화콘덴서 13.37% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

3일 오전 9시 10분 삼화콘덴서(001820)가 등락률 +13.37%로 상승률 1위를 차지했다. 삼화콘덴서는 개장 직후 5분간 210,161주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,550원 오른 30,100원이다.한편 삼화콘덴서의 PER은 23.10으로 평가되며, ROE는 8.58%로 소폭의 수익성을 보이고 있다.이어 상승률 2위 한국카본(017960)은 현재가 34,100원으로 주가가 7.23% 상승하고 있다. 상승률 3위 삼화전기(009470)는 현재 25,900원으로 6.80% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 SK오션플랜트(100090)는 6.35% 상승하며 20,100원에 거래되고 있다. 상승률 5위 GS피앤엘(499790)은 5.80%의 상승세를 타고 50,200원에 거래되고 있다.6위 LS ELECTRIC(010120)은 현재가 289,000원으로 5.47% 상승 중이다. 7위 엠앤씨솔루션(484870)은 현재가 219,500원으로 5.02% 상승 중이다. 8위 우진(105840)은 현재가 11,240원으로 4.75% 상승 중이다. 9위 더본코리아(475560)는 현재가 25,250원으로 4.34% 상승 중이다. 10위 SNT에너지(100840)는 현재가 62,600원으로 4.16% 상승 중이다.이밖에도 덕성(004830) ▲3.85%, HJ중공업(097230) ▲3.85%, 일동홀딩스(000230) ▲3.76%, 대림통상(006570) ▲3.48% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]