[서울데이터랩]삼화콘덴서 13.37% 급등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]삼화콘덴서 13.37% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-03 09:22
수정 2025-09-03 09:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


3일 오전 9시 10분 삼화콘덴서(001820)가 등락률 +13.37%로 상승률 1위를 차지했다. 삼화콘덴서는 개장 직후 5분간 210,161주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,550원 오른 30,100원이다.

한편 삼화콘덴서의 PER은 23.10으로 평가되며, ROE는 8.58%로 소폭의 수익성을 보이고 있다.

이어 상승률 2위 한국카본(017960)은 현재가 34,100원으로 주가가 7.23% 상승하고 있다. 상승률 3위 삼화전기(009470)는 현재 25,900원으로 6.80% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 상승률 4위 SK오션플랜트(100090)는 6.35% 상승하며 20,100원에 거래되고 있다. 상승률 5위 GS피앤엘(499790)은 5.80%의 상승세를 타고 50,200원에 거래되고 있다.

6위 LS ELECTRIC(010120)은 현재가 289,000원으로 5.47% 상승 중이다. 7위 엠앤씨솔루션(484870)은 현재가 219,500원으로 5.02% 상승 중이다. 8위 우진(105840)은 현재가 11,240원으로 4.75% 상승 중이다. 9위 더본코리아(475560)는 현재가 25,250원으로 4.34% 상승 중이다. 10위 SNT에너지(100840)는 현재가 62,600원으로 4.16% 상승 중이다.



이밖에도 덕성(004830) ▲3.85%, HJ중공업(097230) ▲3.85%, 일동홀딩스(000230) ▲3.76%, 대림통상(006570) ▲3.48% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로