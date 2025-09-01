[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 DB 거래대금 407억원 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 1일 한국거래소에 따르면, DB(012030)가 2천5백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,591원이며, 시가총액의 1,272%에 달하는 거래대금에도 불구하고 15.63%의 급등세를 보이고 있다. PER 3.01, ROE 23.42로, 저평가된 인식이 매수세로 이어졌을 가능성이 있다. HJ중공업(097230) 역시 16백만주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 21,300원으로 12.82%의 급등세를 보이고 있다. 시가총액의 1.96%에 해당하는 거래대금이 이루어지고 있으며, PER 56.50, ROE 1.56으로 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보인다.삼성전자(005930)는 6백만주 이상 거래되며 거래량 3위를 기록하며, 현재 주가는 67,950원으로 2.51% 하락세를 보이고 있다. 거래량 상위권에는 엔케이(085310) 1,336원(-2.41%, 거래량 4,846,496주), 세진중공업(075580) 15,960원(+5.00%, 거래량 3,745,544주), 모나미(005360) 2,485원(+13.47%, 거래량 3,327,104주) 등이 포함되어 있다. 두산에너빌리티(034020)는 60,300원(-2.27%, 거래량 2,755,309주), 삼성중공업(010140) 21,050원(-1.17%, 거래량 2,575,389주), 한화엔진(082740) 45,600원(-4.00%, 거래량 1,976,426주), 카카오(035720) 61,300원(-1.92%, 거래량 1,734,444주) 등이 뒤를 잇고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화오션(042660) ▲3.30%, 화인베스틸(133820) ▲2.93%, 두산퓨얼셀(336260) ▼7.17%, 영흥(012160) ▲0.66%, SK하이닉스(000660) ▼4.83%, 깨끗한나라(004540) ▲2.21%, 신원(009270) ▼2.47%, 이수페타시스(007660) ▼1.65%, 에이프로젠(007460) ▼0.88%, 미래에셋증권(006800) ▼0.52% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 모나미와 HJ중공업이 있다. 모나미는 거래량 3백만주 이상을 기록하며 시가총액 470억원 대비 1.66%의 거래대금을 기록하고 있으며, HJ중공업의 경우 시가총액 17,737억원 대비 1.96%의 거래대금이 이루어졌다. 하락폭이 큰 종목으로는 두산퓨얼셀과 SK하이닉스를 들 수 있다. 두산퓨얼셀은 거래량 1백만주 이상을 기록하며 시가총액 17,389억원 대비 0.22%의 거래대금을 기록했고, SK하이닉스는 시가총액 1,863,686억원 대비 0.14%의 거래대금을 기록했다.전체적으로 코스피 시장은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이며, 특히 거래대금이 높은 종목들의 변동성이 컸다. 투자자들은 거래량 상위 종목들의 실적과 재무지표를 면밀히 검토하며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]