[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 DB 거래대금 407억원 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 DB 거래대금 407억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-01 12:57
수정 2025-09-01 12:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 1일 한국거래소에 따르면, DB(012030)가 2천5백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,591원이며, 시가총액의 1,272%에 달하는 거래대금에도 불구하고 15.63%의 급등세를 보이고 있다. PER 3.01, ROE 23.42로, 저평가된 인식이 매수세로 이어졌을 가능성이 있다. HJ중공업(097230) 역시 16백만주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 21,300원으로 12.82%의 급등세를 보이고 있다. 시가총액의 1.96%에 해당하는 거래대금이 이루어지고 있으며, PER 56.50, ROE 1.56으로 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보인다.

삼성전자(005930)는 6백만주 이상 거래되며 거래량 3위를 기록하며, 현재 주가는 67,950원으로 2.51% 하락세를 보이고 있다. 거래량 상위권에는 엔케이(085310) 1,336원(-2.41%, 거래량 4,846,496주), 세진중공업(075580) 15,960원(+5.00%, 거래량 3,745,544주), 모나미(005360) 2,485원(+13.47%, 거래량 3,327,104주) 등이 포함되어 있다. 두산에너빌리티(034020)는 60,300원(-2.27%, 거래량 2,755,309주), 삼성중공업(010140) 21,050원(-1.17%, 거래량 2,575,389주), 한화엔진(082740) 45,600원(-4.00%, 거래량 1,976,426주), 카카오(035720) 61,300원(-1.92%, 거래량 1,734,444주) 등이 뒤를 잇고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화오션(042660) ▲3.30%, 화인베스틸(133820) ▲2.93%, 두산퓨얼셀(336260) ▼7.17%, 영흥(012160) ▲0.66%, SK하이닉스(000660) ▼4.83%, 깨끗한나라(004540) ▲2.21%, 신원(009270) ▼2.47%, 이수페타시스(007660) ▼1.65%, 에이프로젠(007460) ▼0.88%, 미래에셋증권(006800) ▼0.52% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 모나미와 HJ중공업이 있다. 모나미는 거래량 3백만주 이상을 기록하며 시가총액 470억원 대비 1.66%의 거래대금을 기록하고 있으며, HJ중공업의 경우 시가총액 17,737억원 대비 1.96%의 거래대금이 이루어졌다. 하락폭이 큰 종목으로는 두산퓨얼셀과 SK하이닉스를 들 수 있다. 두산퓨얼셀은 거래량 1백만주 이상을 기록하며 시가총액 17,389억원 대비 0.22%의 거래대금을 기록했고, SK하이닉스는 시가총액 1,863,686억원 대비 0.14%의 거래대금을 기록했다.

전체적으로 코스피 시장은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이며, 특히 거래대금이 높은 종목들의 변동성이 컸다. 투자자들은 거래량 상위 종목들의 실적과 재무지표를 면밀히 검토하며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로